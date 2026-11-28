Проговори българка, бита в Марсилия. Мъж я спаси с тялото си

Боги Жекова оцеля благодарение на Викторио, мъжът е с кръвоизлив в мозъка и фрактура на черепа, нападателите стигнали до VIP сектора с бухалки и ножов...