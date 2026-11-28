Проговори българка, бита в Марсилия. Мъж я спаси с тялото си
Боги Жекова оцеля благодарение на Викторио, мъжът е с кръвоизлив в мозъка и фрактура на черепа, нападателите стигнали до VIP сектора с бухалки и ножов...
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Боги Жекова оцеля благодарение на Викторио, мъжът е с кръвоизлив в мозъка и фрактура на черепа, нападателите стигнали до VIP сектора с бухалки и ножов...
Семейства и близки на футболистите са сред атакуваните от френските ултраси, двубоят продължава въпреки инцидентите
„На 15-и имаме среща с Херо, където той трябва да каже своето решение", съобщи Георги Иванов