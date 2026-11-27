Беше въпрос на една-две минути. Полицията, ако не беше нахлула, тези момчета влизаха при нас и вече може би щеше да има и смъртни случаи. Казвам го с цялата си отговорност на думите. Стряскащият разказ е на очевидеца от срещата в Марсилия Йоан Паташев, който се съгласи да даде интервю за Фокус.

По думите му е имало полицаи, които предварително е могло да не допуснат проблемите.

Припомняме, че снощи фенове на Олимпик Марсилия нападнаха тези на Левски. Случаят вече се разглежда от компетентните органи.

"Имаше стотици полицаи, да не кажа хиляди. Хиляди полицаи, които бяха на метри от нас и ако искаха, можеха да влязат вътре за секунди и да разрешат проблема изобщо преди той да се е създал", казва той.

"Тези хора бяха с палки, с ножове. Аз видях и някакви прътове. Предполагам, са прътовете от знамената, но пак е нещо изключително опасно", допълва гостът.

Свидетелят акцентира и сбърканата посока от страна на полицията при вземането на мерките.

"Полицията успя да влезе 5-6 минути след като мелето вече беше започнало, но главният проблем беше, че не влезе в страната на централния сектор, влезе в нашата страна. Тези 20-30 души, които бяха останали от другата страна на оградата, бяха точно в този момент бити и пребити най-жестоко", коментира той.