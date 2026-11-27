"Той застана върху мен и пое всички удари!" Зад тези думи стои една от най-страшните истории от бруталното нападение над българските привърженици на "Левски" в Марсилия. Докато на стадион "Велодром" се играе футбол, а хиляди очакват началото на двубоя с "Олимпик", за група българи вечерта се превръща в кошмар. Сред тях е Боги Жекова. На разпространените кадри тя е с шапка, прикрита от мъж, който е легнал върху нея, за да я предпази от ударите, предаде агенция БЛИЦ.

Това е Викторио Младенов. По думите на Боги той поема почти целия побой, предназначен и за двамата. Жената се разминава с по-леки наранявания, но мъжът е тежко пострадал - с кръвоизлив в мозъка и фрактура на черепа.

В интервю пред "Евроком" Боги за първи път разказва подробно за преживения ужас, за минутите на безпомощност, за нападателите и за въпросите, на които все още няма отговор.

Две минути до ада

Българските привърженици са настанени във VIP сектора на стадиона. Отиват на мач, очакват да подкрепят любимия си отбор и вярват, че мястото им е достатъчно защитено. Преди да влязат, преминават през сериозни проверки.

Около 15-20 минути преди началото на срещата обаче ситуацията рязко се променя. Българите получават указания да се преместят към т.нар. клетка - сектора за гостуващите привърженици. Тръгват натам, но впоследствие са спрени и върнати обратно.

"Тръгваме да ходим към клетката. Други стояха и ни връщат, казват, че няма как ние да отидем към клетката. В същото време, точно за две минути, ни нападат от агитката на Марсилия", разказва Боги.

Следва нападение, което според разказа ѝ е толкова внезапно, че хората почти нямат време да реагират. Българите са притиснати, а възможностите им за бягство са ограничени.

Срещу тях се хвърлят маскирани нападатели. По думите на Жекова са използвани колани, бухалки, дървени пръти и остри предмети. Нанасят се удари с ръце, използват се факли и димки.

Сред нападнатите има жени и хора, които не са дошли да участват в сблъсъци, а да гледат футбол.

Човешкият щит

В хаоса Викторио вижда, че Боги е в опасност. Вместо да се опита да спаси само себе си, той застава над нея и я прикрива с тялото си.

"Те успяха да ме ударят само няколко пъти. Всичко пое той", разказва жената.

На кадрите от стадиона се вижда мъжът, който е надвесен над нея. Зад този кратък момент от видеото обаче се крие тежка цена. Според Боги Викторио е получил кръвоизлив в мозъка и фрактура на черепа. Той е сред най-тежко пострадалите българи.

Това е историята на един човек, който в най-страшния момент не мисли за собствената си безопасност. Той избира да предпази жената до себе си, дори когато срещу тях се стоварва тълпа от нападатели.

Проверявали ги до бельо, а нападателите стигнали до тях

След преживяното Боги задава въпроси, които трудно могат да бъдат подминати. Как е възможно въоръжени нападатели да достигнат до българските привърженици във VIP сектора? Къде е била охраната? Защо хората, които са преминали през щателни проверки, остават без защита?

"Мен също ме събличаха, джобове, якета, сутиени - всичко", разказва тя за проверката на входа.

На този фон за нея е необяснимо как нападателите са успели да проникнат с бухалки, колани и други опасни предмети.

"Те просто си направиха път, за да достигнат до нас по-бързо. Това беше очевидно", казва Боги.

Тя поставя под съмнение и поведението на охранителите. Според нея на видеозаписите се вижда как служители наблюдават случващото се, без да успеят да спрат нападението.

Разказът ѝ съвпада с част от свидетелствата за сериозни пропуски в сигурността на "Велодром". Според специалните пратеници на NOVA стюардите са изчезнали при нахлуването на френската агитка, а полицията се е намесила със закъснение. По данни на френската полиция общо 11 българи са пострадали - петима са откарани в болници, а на шестима е оказана медицинска помощ на място.

"Не знаем как ще се приберем"

След побоя започва друга битка - тази за медицинска помощ, информация и връщане у дома.

Боги разказва, че част от пострадалите са били приети в болница, а трима все още са там към момента на интервюто. Сред тях е и друго момче в интензивното отделение. По думите ѝ информацията за състоянието му е оскъдна.

"Доктори от 3 часа през нощта са идвали при нас да ни прегледат. Само носят храна и дотам", споделя тя.

Пострадалите твърдят, че са били посъветвани да останат в болницата заради опасения за сигурността им. Боги казва, че от българското консулство са се свързали с нея, за да разберат какво се е случило и как са стигнали до лечебното заведение, но според нея не са получили необходимото практическо съдействие.

От Министерството на външните работи заявяват пред "Евроком", че са в постоянна връзка с потърпевшите. Генералният консул на България в Лион Надя Ванева също съобщи за пострадалите и увери, че дипломатическата мисия следи ситуацията.

Хората обаче са изпуснали полетите си, а личните им вещи и документи са били прибрани с помощта на техен роднина, присъствал на мача.

"Изпуснахме си полетите, няма как да се приберем, не знаем какво ще се случи оттук нататък", казва Боги.

Зад нея са семейството, децата и близките, които чакат новини и се тревожат за живота на пострадалите.

"Семействата ни, децата ни, всички много са притеснени. Трябва по някакъв начин да ни съдействат да се приберем в България, най-малкото, което е, и да се обърне от доктори внимание", призовава тя.

Мачът продължи, въпросите останаха

Нападението започва около десет минути преди първия съдийски сигнал и продължава и в началните минути на срещата. По информация на NOVA атаката е извършена от стотици маскирани привърженици на домакините, а сред тях са били представители на ултрас групировки.

Още преди двубоя френските власти са определили срещата като високорискова. На 19 ноември местната полицейска префектура издава специална заповед заради опасността от сблъсъци между фенски фракции.

Въпреки това нападението се случва. На полувремето ръководствата на двата клуба, полицията и делегатът на УЕФА обсъждат дали срещата да бъде прекратена. В крайна сметка мачът продължава и завършва с победа 1:0 за "Олимпик" Марсилия.

За Боги Жекова обаче резултатът от футболния двубой няма никакво значение. Тя ще помни вечерта с ударите, страха и човека, който застава над нея, за да я спаси.

А най-тежкият въпрос остава: как на един от големите европейски стадиони хора, дошли да гледат футбол, могат да се окажат сами срещу въоръжена тълпа?