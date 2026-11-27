Буря в парламента се разрази заради нова мярка, чиято цел е да предотврати укриването на ДДС в строителството.

След няколко часови ожесточени дебати, мнозинството от "Прогресивна България" гласува окончателно законови промени, които задължават продавачите на нови сгради или части от тях и прилежащи терени, да се регистрират по ДДС преди всяка първа продажба, независимо от оборота.

Удар срещу укриването на ДДС

Целта на мярката е да се прекрати неплащането на ДДС от строителни предприемачи, които чрез еднократни проектни фирми в момента за ден-два разпродават цели сгради и чак след това се регистрират по ДДС. Тази практика е напълно законна, защото сега срокът за регистрация по ДДС, който води до внасяне на 20%-ния налог в хазната, е до 7 дни след достигане на определения в закона годишен оборот - 51 130 евро.

Новата разпоредба обаче не изключва категорично от задължителна регистрация физическите лица, които продават инцидентно собствени жилища. И точно това предизвика критиките на опозицията.

Опозицията на нож

"На практика всеки, който продава собствен имот трябва предварително да се регистрира по ДДС, защото иначе рискува да попадне под санкции на НАП и после да се защитава с години в съда", обяви Калоян Иванов от "Демократична България". Затова от ДБ настояха изрично да се запише, че предварителна регистрация не се прилага, когато физическо лице се разпорежда със собствено недвижимо имущество, защото това не представлява независима икономическа дейност.

От ГЕРБ също предложиха разяснителни текстове - изрично да се запише, че мярката не засяга физически лица, когато лицето е вписано като едноличен търговец в търговския регистър или е декларирало пред Националната агенция за приходите извършването на икономическа дейност с недвижими имоти.

"Бабата, ако остави наследство или дари на внука си апартамент, вие му взимате 20% данък от имота, ако го продаде. Направете го само за хора, които правят покупко-продажби по занятие", призова Александър Иванов от ГЕРБ.

Асен Василев от "Продължаваме промяната" определи задължението за регистрация преди първата продажба на ново жилище като пореден тормоз над данъкоплатците. "Изключително широка и неясна е дефиницията за независима икономическа дейност. На практика всеки гражданин трябва да се регистрира преди продажбата по ДДС, за да не дойде НАП след 5 години на ревизия и го глоби, защото е направил продажбата като независима икономическа дейност. Сложете ясни критерии: на регистрация подлежат физически лица, които в рамките на една година продадат Х на брой имоти над определена стойност. За да знаят гражданите предварително дали попадат в задължението да се регистрират по ДДС", предложи Василев. Според него догодина НАП ще бъде залят от искания за становища от граждани дали трябва да се регистрират преди продажба, защото нотариусите ще искат да знаят предварително преди да изповядат сделката.

"Прогресивна България": Спрете с внушенията!

"Спрете с внушенията, че всеки гражданин, който продава недвижим имот, трябва да се регистрира по ДДС и да плати към бюджета 20% данък. Продажбата на личен или наследен имот никога не е била смятана за независима икономическа дейност. Има достатъчно дълга практика на НАП и на Съда на ЕС и българските съдилища, така че обикновеният гражданин е 100% защитен", контрира председателят на Бюджетната комисия в НС Константин Проданов от ПБ.

В подкрепа на Проданов заместник-финансовият министър Людмила Петкова уточни, че обхватът на новото данъчна разпоредба попадат само нови сгради и жилища, на по-малко от 5 години, и няма опасност за облагане на наследствени имоти. "Целта на новата разпоредба е да се прекрати практиката на укриване на милиони левове, като цяла сграда се продава наведнъж, а после фирмата се закрива, без да плати ДДС", посочи Петкова.

От ПБ обясниха, че правото на ЕС забранява в случая да се поставят числови критерии. "Освен това числовият критерии може да се заобикаля много лесно - просто един предприемач ще продава по две-три жилища на година, за да не попадне в хипотезата", обясни Проданов.

Новият текст

След множество бурни критики и призиви за отмяна на тази разпоредба от управляващата партия "Прогресивна Бълария" склониха на "техническа редакция" в новите разпоредби.

След кратка почивка Константин Проданов предложи в зала нов текст, според който задължителна регистрация по ДДС при продажби на нови жилища сгради и части от тях НЕ се прилага в случаите на обичайно упражняване на право на собственост, освен когато лицето не използва средства, присъщи на търговец.

Това предизвика нова вълна от недоволство от опозицията, която обвини управляващите, че вкарват на крак важни данъчни промени.

"Всеки юрист ще ви каже, че писането на законови текстове в последния момент на коляно, не е добра практика. Освен това нарушавате правилника на НС - това, което предлагате, след като са приключили дебатите в зала, не е техническа или редакционна поправка. Изключително лош законодателен подход и се надявам да няма крайно негативни последици за хората и да се налага после да се променя", отбеляза Мирослав Иванов от ПП.

В крайна управляващото мнозинство отхвърли всички предложения на опозицията за по-ясни текстове или изобщо за отмяна на разпоредбата за предварителни регистрация по ДДС при продажба на нови имоти.

По-висок праг за ДДС

Прагът за регистрация по ДДС да се повиши на 60 000 евро през 2027 г. при сегашни 51 130 евро. Това е друга промяна в Закона за ДДС, гласувана окончателно от управляващото мнозинството в Народното събрание въпреки настояванията на опозицията за приемане на максимално допустимия таван в ЕС от 85 хил. евро.

Позицията на правителството и Министерство на финансите е, че прекалено рязкото вдигане на прага носи риск от големи загуби на бюджетни приходи и натиск върху дефицита в Бюджет 2027.

Затова правителството на "Прогресивно България" предлага повишението на прага да става на стъпки - 60 000 евро от 1 януари 2027 г.; 70 000 евро от 1 януари 2028 г. и 75 000 евро от 1 януари 2029 г.

От Възраждане също настояха за по-висок праг за регистрация. "Ниските прагове са проблем за малкия бизнес, защото те им костват разходи, включително и разходи като време. През 2025 г. за три месеца прагът беше 85 хил. евро и нищо лошо не се случи, икономиката се развиваше. На ПБ липсва политика, която да даде стимул на икономиката да произвежда и да издържа социалната програма. Нека мерките за подкрепа на семействата, които въвеждате, да не бъдат финансирани чрез заеми, а чрез повече производство в икономиката", призова Димо Дренчев.

В момента 119 хиляди фирми са регистрирани по Закона за ДДС заради надхвърляне на прага на годишните обороти, а други 244 хиляди са регистрирани доброволно, защото контрагентите им и клиентите им изискват това, посочи Людмила Петкова. Според нея вдигането на прага няма да се отрази толкова негативно на икономическото развитие, защото при 75 хиляди евро праг, само 24 хиляди фирми ще отпаднат от регистрация.