След 50-ата годишнина приоритетите на повечето хора неусетно се променят. Децата вече са по-големи, кредитите намаляват, а пенсионирането престава да бъде далечна абстракция. Точно тогава решенията за бъдещето започват да придобиват друга тежест.

Добрата новина е, че за повечето от тях все още има време. Достатъчно е да изградим темелите на сигурността – доходи, здраве и имущество.

Пенсията – какво да проверим, докато има време

Първата стъпка е да проверим осигурителния си стаж и доход. Това става онлайн през електронните услуги на НОИ с персонален идентификационен код или с електронен подпис. Ако има пропуски от минали години, по-лесно е те да се изчистят сега, отколкото в последния момент.

Родените след 1959 г. имат натрупани средства и в универсален пенсионен фонд. Затова си струва да проверим колко са те и как се управляват. Законът позволява да изберем дали тези вноски да останат във фонда, или да бъдат прехвърлени в НОИ, но решението има краен срок преди пенсионирането.

Сериозна допълнителна възможност е доброволното пенсионно осигуряване. Личните вноски до 10% от облагаемия доход се приспадат от данъчната основа, така че спестяването носи и данъчна изгода. Вноски може да прави и работодателят, а натрупаните средства остават лична собственост на осигурения.

Полезно е да направим и приблизителна сметка каква ще бъде пенсията спрямо сегашните ни разходи. Ако разликата е голяма, остават достатъчно години, за да се натрупа резерв.

Застраховката като част от личния план

С годините рисковете, които преди време са изглеждали далечни, стават реални. Злополука, внезапно заболяване или щета по жилището могат да занулят спестявания, събирани с десетилетия. Затова застраховката е естествено продължение на финансовия план, а не излишен разход.

Когато става дума за дългосрочни планове, е важно да потърсим партньор с доказан опит на пазара. Добър пример е застрахователна компания „Армеец“, основана през 1996 г. и лицензирана за застрахователна дейност от 1998 г. Тя предлага имуществени застраховки, застраховки срещу злополука и заболяване, както и защита при пътуване.

Застраховките ѝ се сключват в офисите на компанията и чрез партньорски посредници, което улеснява достъпа до консултация. Ако жилището е основният ни актив, имуществената застраховка е логичната първа стъпка. Защитата срещу злополука и заболяване пък осигурява средства точно когато доходите може да намалеят.

Когато разглеждаме оферти, е добре да обърнем внимание на няколко основни въпроса:

● Има ли компанията лиценз от Комисията за финансов надзор?

● Колко бързо се обработват щетите?

● Достъпни ли са офисите и консултантите, когато имаме нужда от тях?

Полицата трябва да се прочете внимателно, като се обърне специално внимание на изключенията от покритието. Добрият консултант ще отговори подробно на възникналите въпроси, като предложи подходящи според специфичните ни нужди добавки. Особено важно е да разберем условията за лимитите, самоучастието и сроковете за уведомяване при щета.

Здравето – най-ценният актив

Всеки здравноосигурен човек над 18 години има право на безплатен профилактичен преглед веднъж годишно при личния си лекар. След 50 тези прегледи стават особено важни, защото много заболявания протичат безсимптомно в началото.

Добре е да следим кръвното налягане, кръвната захар и холестерола, а изследванията да не се отлагат с години. Ранното откриване на проблем често означава по-лесно и по-евтино лечение.

Не бива да се пренебрегват и прегледите при зъболекар и очен лекар. Зрението и състоянието на зъбите влияят пряко върху качеството на живот и самостоятелността ни.

Здравето зависи и от ежедневните навици. Редовното движение, пълноценният сън и умереното хранене са инвестиция, чиято възвръщаемост се усеща всеки ден.

Имуществото и разговорът със семейството

Документите за собственост, договорите и информацията за банковите сметки е добре да бъдат съхранявани на едно място. Така близките ни ще знаят какво и къде да търсят, ако се наложи.

Полезно е да се направи и списък на задълженията – кредити, лизинги, поръчителства. Наследниците поемат не само имуществото, но и дълговете, освен ако не се откажат от наследството.

Струва си да помислим и за завещание. То може да бъде нотариално или саморъчно – изцяло написано на ръка, датирано и подписано от завещателя. Ясно изразената воля в някои случаи може да спести споровете между наследниците.

Най-трудната, но и най-полезна стъпка е откровеният разговор с децата. Когато семейството знае плановете ни, решенията се вземат по-спокойно и без изненади. Така и самите ние се чувстваме по-уверени в бъдещето.

Сигурността след 50 е до голяма степен въпрос на добра подготовка. Проверката на пенсионните права, грижата за здравето и защитата на имуществото изискват внимание днес. В замяна те носят спокойствие за години напред – както за нас, така и за хората, които обичаме.