Парламентът сложи окончателна точка на споровете около домашната ракия и прие нови правила за съхранението и продажбата ѝ. Вече няма да може домашен алкохол да се предлага срещу заплащане в магазини, ресторанти, хотели и други обекти със стопанска дейност. Допуска се съхранение на количества до 30 литра, но продажбата остава забранена. Нарушителите ще плащат санкции от минимум 1000 евро, а при повторно нарушение - най-малко 2000 евро.

Промените в Закона за акцизите и данъчните складове бяха приети на второ четене от Народното събрание. С тях се въвежда и ново облагане за мощните автомобили - с акциз до 6000 евро за най-силните двигатели. Така депутатите затягат режима както за нерегламентираната търговия с алкохол, така и за луксозните автомобили с висока мощност.

Домашната ракия остава, но търговията с нея спира

Важно е да се направи разграничение: законът не забранява на българите да варят домашна ракия за лична употреба, нито да я съхраняват в домовете си. Ограничението е насочено към обектите, в които се извършва стопанска дейност.

Новите текстове забраняват съхранението, възмездното предлагане и продажбата на домашна ракия в такива обекти. Единственото изключение е за съхранението на количества до 30 литра. Това означава, че магазин, ресторант или хотел няма да може да предлага домашна ракия на клиентите си, независимо дали я представя като специалитет, местен продукт или допълнение към храната.

Мярката цели да пресече практики, при които алкохол, произведен извън регламентирания данъчен режим, стига до потребителите през търговски обекти. Така се поставя граница между традиционното домашно производство за лично потребление и стопанската дейност с алкохол, за която важат изискванията на акцизното законодателство.

Глобите започват от 1000 евро

Санкциите за нарушителите са сериозни. Юридическите лица и едноличните търговци, които не спазват новите разпоредби, ще бъдат наказвани с имуществена санкция в размер на двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 евро.

При повторно нарушение минималната санкция скача на 2000 евро. Така дори сравнително малко количество нелегално предлаган алкохол може да струва скъпо на собственика на търговския обект.

Темата предизвика сериозни реакции още при обсъждането на законопроекта. Първоначалните текстове бяха по-широки и породиха опасения, че ограниченията могат да засегнат дори традиционното подаряване на домашна ракия между близки и познати.

В крайна сметка тези опасения доведоха до преработване на предложенията, но не беше прието исканото от част от депутатите изключение за сватби и други частни тържества. От опозицията възразиха срещу ограниченията, като изтъкнаха традицията българите да подаряват домашно произведена ракия за спомен от семейни празници.

Акциз до 6000 евро за най-мощните автомобили

Другата голяма промяна засяга собствениците на мощни автомобили. За първи път се въвежда акциз за леки коли с двигател с вътрешно горене, чиято максимална полезна мощност е равна на или надхвърля 250 kW, или приблизително 340 конски сили.

Размерът на налога ще зависи от мощността на двигателя. За автомобилите между 250 и 300 kW акцизът ще бъде 500 евро. При мощност от 301 до 350 kW сумата става 1500 евро. За колите между 351 и 500 kW ще се плащат 3000 евро, а при най-мощните автомобили над 500 kW налогът достига 6000 евро.

Това означава, че собствениците на спортни автомобили и мощни луксозни модели ще трябва да предвидят допълнителен разход, който може да достигне няколко хиляди евро.

Мярката обхваща както нови, така и употребявани автомобили. Акциз ще се дължи при внос или въвеждане на кола в България, както и при придобиване на вече регистриран у нас автомобил, за който не е бил платен този налог.

Предвидено е задължение да възниква и при първото последващо прехвърляне на собствеността върху употребяван автомобил, за който акцизът все още не е внесен. След като бъде платен веднъж, той няма да се начислява отново при всяка следваща продажба.

Електромобилите остават извън новия налог

Новият акциз няма да важи за изцяло електрическите автомобили. Изключение е предвидено и за специализираните превозни средства със служебно предназначение - линейки, противопожарни автомобили и коли със специален режим на движение.

При хибридните автомобили ще се отчита единствено мощността на двигателя с вътрешно горене. Електрическият мотор няма да участва при определянето на акциза.

Според мотивите на Министерския съвет новото облагане трябва да донесе допълнителни приходи в бюджета. Очакваният положителен бюджетен ефект от мярката е 20,8 млн. евро, от които 17,3 млн. евро от акцизи и 3,5 млн. евро от ДДС.

По-строг контрол върху алкохола и цигарите

С промените се предвиждат и допълнителни мерки за засилване на митническия контрол и ограничаване на възможностите за избягване на акцизното облагане.

Регламентира се редът за продажба на алкохолни напитки и тютюневи изделия, облепени с бандерол от стар образец. За тези стоки ще има законово определен краен срок за реализация в търговската мрежа след въвеждането на новия образец на бандерола.

Промените включват още актуализиране на глобите и имуществените санкции за нарушения на акцизното законодателство, както и мерки за по-добра проследимост на акцизните стоки.

С новите правила държавата поставя под по-строг контрол пазара на акцизни стоки. За българите обаче най-осезаеми ще бъдат две промени - домашната ракия ще остане за личната трапеза, но не и за продажба в търговските обекти, а мощните автомобили вече ще имат и нова данъчна тежест.