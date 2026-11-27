Брутално убийство в София посред бял ден.

Човекът е наръган с нож.

Тялото на жертвата е намерено само на метри от Първо районно полицейско управление. Човекът е убит в района на бул. "Шипченски проход" и ул. "Коста Лулчев" в кв. "Гео Милев" в София, потвърдиха от полицията.

Сигналът за мъж с прободни рани е бил подаден тази сутрин около 6 часа в Първо РУ на СДВР.

Веднага на мястото са се отзовали екип на Спешна помощ и полицията.

Според очевидци, районът е отцепен от патрулки и два полицейски буса. Пристигнал е и микробусът на Криминалистичната лаборатория. Потребители в социалната мрежа твърдят, че жертвата е на видима възраст 40-45 години.

Очакват се подробности.