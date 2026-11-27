Близо 628 млн. евро от националния бюджет са заложени за Министерството на транспорта и съобщенията през 2027 г. Основните приоритети са модернизацията на инфраструктурата, повишаването на безопасността, пълното изграждане на системата за спешна медицинска помощ по въздуха (HEMS) и засилването на спасителния капацитет в Черно море. Това обяви ресорният министър Георги Пеев при представянето на финансовата рамка на ведомството.

Той определи бюджета като консервативен, прагматичен и съобразен с настоящите ограничения. По думите му целта не е да се залагат прекалено амбициозни проекти без предварителна подготовка, а да се довършат вече започнатите инициативи. Министърът подчерта, че финансирането е тясно свързано с европейските фондове, без които нито един национален бюджет не би бил достатъчен. Спрямо 2026 г. разходите се увеличават по почти всички направления, а минималните съкращения по отделни пера не променят основните политики. Георги Пеев акцентира, че безопасността остава водещ критерий при всяко решение в сектора - независимо от мащаба на проектите.

Обновяване на БДЖ: 23 нови влака и 33 млн. за ремонт на старите

Министерството планира поетапно обновяване на почти целия подвижен състав на БДЖ. С европейско финансиране по Социалния план за климата ще бъдат доставени още 23 нови влака, а през 2027 г. се очакват и допълнителни поръчки по действащи договори.

Успоредно с това в бюджета са заложени 33 млн. за капиталов трансфер към БДЖ за основен ремонт на настоящите мотриси и вагони. "Не можем веднага да обновим целия подвижен състав. Когато дойде лятото, отново ще говорим за неработещите климатици и старите вагони. Трябва да имаме адекватна поддръжка", посочи министърът. От ведомството допълват, че модернизацията на влаковете ще върви заедно с обновяване на сигнализацията, гарите и жп прелезите.

Спрени жп поръчки за над 350 млн. евро и 123 млн. за текущи обекти

При подготовката на бюджета е направен пълен преглед на проектите в железопътния сектор. В резултат са прекратени процедури за над 350 млн. евро, започнати без осигурено финансиране или неотговарящи на критериите за устойчивост и безопасност.

Сред тях е жп обектът Видин - Срацимир за близо 300 млн. евро, тъй като аналогичен проект в Румъния струва двойно по-малко, а техническите спецификации са породили съмнения. Спрени или върнати за преработка са и поръчки за видеонаблюдение на гари и поддръжка.

Основният капиталов трансфер от 123 млн. евро ще бъде насочен към вече започнати инфраструктурни обекти по основните жп артерии, изпълнявани с европейско съфинансиране.

Нова жп връзка с Турция, тунел по Коридор No8 и среща на върха в София

През 2027 г. ведомството ще подготвя и стратегически проекти за следващия програмен период на ЕС (2028-2034 г.). Сред тях е изграждането на нова жп линия Ямбол - Елхово - Лесово - границата с Турция. Тя е свързана с плановете на държави от Близкия изток за алтернативен транспортен коридор през Йордания, Сирия и Турция, който да заобикаля Ормузкия проток. Тъй като удвояването на линията Пловдив - Свиленград няма да е достатъчно за очаквания трафик, България подготвя и трасето през Елхово. Продължава и проектирането на жп връзката със Сърбия.

Водещ приоритет остава и Коридор No8. На 4 декември транспортните министри на България и Северна Македония ще подпишат официално споразумение за изграждане на трансграничния жп тунел, като водеща страна по проекта ще бъде България. Документът вече е одобрен от парламента в Скопие и от българския Министерски съвет, а след подписването ще влезе за ратификация в Народното събрание.

На 8 април 2027 г. под егидата на българския премиер и председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен ще се проведе среща на върха за транспортната свързаност с участието на лидери от Азия и Близкия изток и фокус върху т.нар. Среден коридор.

Повече средства за автобуси и план за оздравяване на "Български пощи"

Над 83 млн. евро са предвидени за субсидии и компенсации в обществения транспорт. С тях ще се поддържат нерентабилни автобусни линии до отдалечени населени места и ще се финансират намаленията за пенсионери, ученици и хора с намалена подвижност в градския, междуградския и железопътния транспорт.

Министерството работи с новото ръководство на "Български пощи" по план за финансово оздравяване, който трябва да бъде одобрен до края на 2026 г. в изпълнение на ангажиментите към ЕК. След преговори с Брюксел за дружеството е осигурено значително увеличение на средствата.

Шест бази за медицинските хеликоптери в следващите три години

Ключов фокус във въздушния транспорт остава системата HEMS. Вече са определени локациите на всички бази и е готова програмата за обучение на пилотите. "В момента имаме нужните хеликоптери, но без необходимите бази и подготвен персонал системата остава неефективна", обясни Пеев. Планът предвижда през следващите три години да бъдат изградени и напълно обезпечени с кадри общо шест бази.

Нов спасителен кораб и дигитална система за Черно море

В отговор на зачестилите инциденти с кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море, държавата заделя над 16 млн. евро за нов съд за търсене и спасяване. Паралелно се изгражда интегрирана дигитална система, която ще събира данни в реално време и ще координира действията на всички институции, за да се съкрати времето за реакция при бедствия.

Оптимизация на администрацията

През 2027 г. предстои преструктуриране в системата на министерството, за да се премахнат дублиращите се функции и да се пренасочи ресурс към звената с недостиг на кадри, особено тези, свързани с безопасността. Министър Пеев подчерта, че няма да се правят безцелни съкращения, а всяко решение ще се базира на анализи. В централната администрация вече са съкратени над 10 души, а в подчинените предприятия предстои премахване на трайно незаетите щатни бройки.