Чадърите днес, лопатите за сняг утре, а от неделя - дебелите якета и шаловете. Така накратко изглежда прогнозата на климатолога проф. Георги Рачев, който предупреди за рязък обрат във времето в последните дни на ноември. Огромен антициклон от североизток ще донесе между два и пет ледени дни, през които на места температурите няма да се повишат над нулата дори за секунда. В характерния си шеговит стил климатологът обяви пред бТВ, че ни предстои истинска "Ледена епоха", но далеч не толкова забавна, колкото тази от любимия анимационен филм.

Последен топъл ден преди голямото замръзване

"Много топло за сезона и много дъждовно време ни очаква в петък, 27 ноември. В събота в ранния следобед в София ще започне да обръща на сняг. Отначало ще бъде мокър", обясни проф. Рачев.

Според актуалната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология днес температурните разлики между отделните райони на страната ще бъдат значителни. В Северозападна България максималните температури ще са едва 5-6 градуса, докато в Югоизточна ще достигнат 15-16 градуса. В София термометрите ще показват около 8 градуса.

Ноември ще си отиде подобаващо мокър. По думите на проф. Рачев на места количествата валежи през месеца ще надхвърлят два-три пъти обичайната норма.

Сняг до 30 сантиметра и капани за шофьорите

През почивните дни дъждът постепенно ще преминава в сняг, а рязкото застудяване ще създаде сериозни условия за заледявания. Според прогнозните карти, показани от климатолога, в неделя преди обяд снежната покривка на места може да достигне 30 сантиметра, а в столицата - около 10 сантиметра.

"От неделя ни очакват между 2 и 5 ледени дни - температурата няма да се повиши нито за секунда над 0 градуса. Това ще бъде изпитание за цялата пътна мрежа", предупреди климатологът.

Особено внимание трябва да проявят шофьорите, които ще преминават през планинските проходи. Преминаването на дъжда в мокър сняг и последващото замръзване ще затруднят движението и почистването на пътищата.

"Пак някой ще тръгне с летни гуми нанякъде, пак ще е забравил някой чистачките. Тези, които ще пътуват в събота следобед - бъдете изключително внимателни", призова проф. Рачев.

"Ледената епоха" ще продължи и след 8 декември

"От 1 декември в цяла Източна Европа, включително и на Балканите, идва ледена епоха - само че няма да е толкова забавна, както във филма. Ще продължи да бъде студено чак и след 8 декември. Засега моделите докъм 12 декември дават едно под нормално, дори за ноември месец, време", каза климатологът.

В София през ледените дни минималните температури могат да достигнат минус 11 градуса, а максималните да останат около минус 6 градуса. В отделни котловини се очакват температури до минус 12 градуса. По Черноморието усещането за студ ще бъде подсилено от силния вятър.

Още по-сериозно изпитание очаква любителите на планината. "На върховете ни очаква брутално мразовито време - минус 25 градуса минимална и около минус 15 градуса максимална температура", обясни проф. Рачев.

Малка глътка топлина и нова снежна заплаха

Известно облекчение се очаква в четвъртък и петък следващата седмица, когато в Югоизточна България максималните температури отново ще бъдат положителни. Дори там обаче трудно ще надхвърлят 7-8 градуса.

"Дори има дребна опасност черноморски циклон на 3-4 декември "да захапе" Североизточна България", предупреди климатологът.

За студентския празник на 8 декември засега се очертава студено време, като температурите могат да останат под обичайните до средата на месеца. Проф. Рачев обаче остави и една добра новина за любителите на топлото време. Според предварителните дългосрочни прогнози около Нова година има изгледи за по-топло и приятно време.