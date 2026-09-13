Тези греяни алкохолни напитки ни топлят в студените вечери
Не трябва да забравяте обаче да ги консумирате умерено и с мярка
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Не трябва да забравяте обаче да ги консумирате умерено и с мярка
Топла супа за студените дни
Варна. Заради трите много студени дни през октомври средната температура падна с 10 градуса, а с 21 % се качи товарът на мрежата, каза изпълнителният...