Изкушението за Владимир Путин да изпита здравината на НАТО остава силно, но докато Доналд Тръмп е начело на САЩ, в Кремъл са убедени, че Алиансът трудно би взел единно и категорично решение. Това заяви руският опозиционер Гари Каспаров в интервю за YouTube канала на "Форум на свободна Русия". Според него руският президент възприема Тръмп като своята козова карта, която му позволява да избягва рисковани ходове, тъй като има кой да пази тила му.

След участието си в Международния форум по сигурност в Халифакс Каспаров признава, че е преразгледал оценката си за опасността от директно руско нахлуване в държави от пакта. По думите му вероятността от подобна атака е намаляла заради промяната в мотивацията на Москва. Той подчертава, че във военен план Русия изобщо не е в състояние да се справи с балтийските държави, скандинавските страни и Полша, а освен това Украйна остава ключов фактор и пряк съюзник на Европа - по-решителен от самите Съединени щати.

Опозиционерът отбелязва още, че макар доскоро демонстрацията на безсилието на НАТО да е изглеждала примамлива цел за Кремъл, днес съотношението между риск и полза е коренно различно. Според него за всички вече е очевидно, че докато Тръмп е в Белия дом, Алиансът няма да предприеме нищо и на Путин не му се налага да го доказва с действия, защото вече държи главния си коз. Каспаров обобщава, че макар пактът формално да продължава да съществува, никой не очаква реална подкрепа от американския президент, който винаги би намерил оправдание за руския лидер.