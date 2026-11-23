Кипърското правителство е изгонило от страната двама руски дипломати, заподозрени в шпионаж. Властите обявиха, че целта на агентите била събиране на секретна информация по въпроси, които засягат пряко сигурността на Кипър и Европейския съюз.

Според кипърската телевизия "Антена" двамата руски граждани са напуснали държавата в началото на миналата седмица по искане на силите за сигурност. Дипломатите са действали като агенти под прикритие на руските тайни служби и са били поставени под наблюдение от кипърското разузнаване, пише БТА.

Разследването е установило, че руснаците са поддържали контакти с кипърски граждани, които поради заеманите от тях постове имат достъп до конфиденциална информация. Целта на руските дипломати била събиране на секретна информация по въпроси, които засягат пряко сигурността на Кипър и Европейския съюз.

Шпионската дейност на чуждестранните граждани се е осъществявала и в периода, през който Кипър заемаше ротационното председателство на ЕС през първата половина на 2026 г.

След началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 година редица европейски държави предприеха действия срещу служители на руски дипломатически представителства, обвинени или заподозрени в разузнавателна дейност.

Германия, Франция, Полша, балтийските държави и други членки на Европейския съюз обявиха руски дипломати за нежелани лица.

Кирил Петков като премиер също изгони руски дипломати.

Москва от своя страна многократно отхвърля подобни обвинения и в редица случаи отговаря с реципрочни мерки срещу европейски дипломати.

Случаите са част от по-широкото дипломатическо противопоставяне между Русия и западните държави, при което разузнавателната дейност, киберсигурността и защитата на чувствителна държавна информация заемат все по-важно място.

Към момента няма публично потвърдена информация дали Русия е предприела ответни дипломатически действия във връзка с изгонването на двамата си представители от Кипър.