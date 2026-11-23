Скандалът, който свали от върха един от най-влиятелните технологични лидери в света, придобива ново измерение. Алис Хуанг, китайската бизнесдама, чиято интимна връзка с бившия шеф на Nvidia Дженсън Хуанг предизвика сътресения в Силициевата долина, е поддържала контакти със служител на китайското разузнаване в продължение на повече от година.

Това съобщи "Ню Йорк таймс", позовавайки се на хора, запознати с разузнавателни доклади за срещите между двамата. Според публикацията контактите са продължили от пролетта на 2025 г. до есента на 2026 г., докато Алис Хуанг е имала любовна връзка с ръководителя на най-големия производител на чипове за изкуствен интелект в света.

Става дума за служител на китайското Министерство на държавната сигурност - структурата, която отговаря за външното разузнаване и контраразузнаването на Китай.

Новите разкрития поставят още по-сериозни въпроси за това дали Пекин е използвал личните отношения на влиятелна бизнесдама, за да получава достъп до информация за една от най-стратегическите американски компании. Засега обаче американските власти не са обявили окончателно заключение, че Алис Хуанг е била шпионка.

Китайката, която се оказа в центъра на милиардна технологична афера

Алис Хуанг не е случайна фигура в технологичния бизнес. Тя е бивш ръководител на Megaspeed International - сингапурска компания, която в миналото е била сред значимите клиенти на Nvidia и е закупувала нейни чипове за милиарди долари.

Тъкмо тук се пресичат личната история и голямата геополитическа битка.

От 2024 г. американските власти разследват Megaspeed за предполагаем незаконен износ на модерни ИИ чипове към Китай. Става дума за технологии, които са в центъра на съперничеството между Вашингтон и Пекин и имат огромно значение за развитието на изкуствения интелект, военните системи и изчислителната мощ на двете държави.

Американските ограничения върху износа на най-модерните полупроводници към Китай са част от стратегията на Вашингтон да запази технологичното си предимство. Причината е, че високопроизводителните процесори могат да бъдат използвани не само за комерсиални приложения, но и за военни разработки, моделиране на сложни системи и обработка на огромни масиви от разузнавателни данни.

Според съвместно съобщение на американското Министерство на търговията и Министерството на правосъдието разследването срещу Megaspeed започва през 2024 г. През май 2025 г. търговското ведомство изисква от Nvidia документи за директните и индиректните продажби към компанията. Месец по-късно производителят поставя Megaspeed в списъка си със забрана за продажби.

Американските разследващи и сингапурските власти извършват проверка на място в компанията през юни 2025 г., като тогава е разпитана и Алис Хуанг. След това Министерството на правосъдието поема водещата роля в наказателното разследване.

Дженсън Хуанг плати висока цена за аферата

Личният живот на Дженсън Хуанг се превърна в корпоративна криза с международен отзвук. Основателят на Nvidia, който дълги години беше сред най-влиятелните лица в технологичния сектор, се оказа под натиска на въпроси за отношенията си с Алис Хуанг и за възможния риск за сигурността на компанията.

На 12 ноември 2026 г. Nvidia официално обяви, че Дженсън Хуанг напуска постовете президент и главен изпълнителен директор, както и мястото си в борда на директорите. Решението влезе в сила незабавно.

Временно управлението пое финансовият директор Колет Крес, а Харви Джоунс беше назначен за председател на борда.

Така личният скандал се превърна в безпрецедентен удар по ръководството на компания, която е сред основните двигатели на световния бум на изкуствения интелект.

Самият Дженсън Хуанг призна сериозни лични грешки и се извини за разочарованието, което е причинил на компанията. Той обаче не е обвинен публично в шпионаж или в участие в незаконен износ на чипове.

Особено важно е да се отбележи, че Алис и Дженсън Хуанг нямат роднинска връзка, въпреки еднаквите си фамилии.

Вашингтон не бърза да нарече Алис Хуанг шпионка

Новите публикации идват на фона на противоречиви сигнали от американската администрация. Докато медийни разследвания описват предполагаеми връзки на Алис Хуанг с китайското разузнаване, представители на правителството на Доналд Тръмп призовават да не се правят предварителни заключения.

Главният прокурор на САЩ Тод Бланш заяви този месец, че Министерството на правосъдието все още не е стигнало до заключението, че Алис Хуанг е била агент на Китай.

Директорът на националното разузнаване Джейсън Клейтън повтори позицията в интервю за CNN.

"Главният прокурор Бланш беше пределно ясен, че в момента върви разследване, както срещу госпожа Хуанг, така и срещу компанията, по различни линии", посочи Клейтън. Той добави, че възнамерява да изчака приключването на проверките, преди да прави заключения.

Мълчание засега запазват и основните участници в историята. Представител на Дженсън Хуанг отказа коментар пред Reuters. Nvidia, китайското посолство във Вашингтон и самата Алис Хуанг също не са предоставили официална позиция по последните разкрития.

Междувременно Megaspeed съобщи, че Алис Хуанг е напуснала компанията през август 2025 г. и вече няма ръководна роля в нея. Сингапурската фирма отрича да е извършвала неправомерна дейност.

Битката за чиповете излиза извън Силициевата долина

Истинският залог на скандала далеч надхвърля личната история на Дженсън Хуанг. В центъра е въпросът дали американските власти са успели да защитят една от най-ценните технологични индустрии на страната от незаконно прехвърляне на стратегически технологии към Китай.

Случаят вече предизвика реакции в Конгреса, където представители и на двете основни партии поставиха под съмнение ефективността на контрола върху износа на полупроводници.

Американските законодатели искат да знаят дали администрацията на Тръмп е реагирала достатъчно бързо на сигналите за възможни нарушения и дали политическите и бизнес отношения са повлияли на решенията за продажба на високотехнологични компоненти.

Републиканският сенатор Джон Кенеди от Луизиана подчерта пред NBC, че личната афера не е най-същественият въпрос в случая. Според него много по-важно е дали американската държава е упражнила необходимия контрол върху износа на стратегически технологии.