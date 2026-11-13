Любовна афера постави под въпрос сигурността на американските технологии, изправи Пекин и Вашингтон един срещу друг

Личната изневяра на един от най-богатите хора в света – господаря на изкуствения интелект, милиардерът Дженсън Хуанг, се превърна в шпионски скандал, който размести геополитическите пластове и разтърси финансовите пазари и доведе до оставката му. В окото на бурята се оказаха американската национална сигурност, технологичното съперничество с Китай, бъдещето на изкуствения интелект и милиарди долари на финансовите пазари.

Съоснователят и изпълнителен директор на Nvidia призна, че е бил неверен на съпругата си Лори, с която са заедно от ученици. Не назова жената, с която е имал връзка. Американски медии обаче светкавично са заровиха в чаршафите и свързаха аферата с Алис Хуанг – бизнесдама, работила за сингапурската компания Megaspeed, около която от години има подозрения за заобикаляне на американските ограничения за износ на високотехнологични чипове, смятана за таен агент на Китай.

Най-тревожната версия е, че отношенията са били част от т.нар. „honeypot“ операция – разузнавателна схема, при която чрез романтична или сексуална близост се събира чувствителна информация или се оказва влияние върху влиятелен човек.

Алис Хуанг – загадката в центъра на бурята

Публичната информация за Алис Хуанг, известна и като Хуанг Ле, е оскъдна. От малкото й известни снимки се вижда, че тя е невероятно красива, според информациите – и изключително интелигентна. Разследвания на американски медии твърдят, че тя е имала ръководна роля в Megaspeed – компания, която се представя като партньор на Nvidia и работи в бизнеса с центрове за данни и изчислителна мощност.

Шпионският скандал се подхранва от твърденията, че чрез подобни дружества усъвършенствани чипове на Nvidia могат да достигат до китайски клиенти въпреки ограниченията на Вашингтон. В публикации на The New York Times се казва, че американското разузнаване е смятало Алис Хуанг за човек, свързан с китайското Министерство на държавната сигурност. Според описания на меморандум, разпространяван в САЩ, тя е била вербувана, за да събира информация за Nvidia и да влияе върху позицията на компанията относно продажбите на най-модерните ѝ чипове на Китай.

Вниманието се насочва и към публични кадри от Тайпе. През 2024 и 2025 г. двамата са заснети на технологични събития и вечери. На видеозапис от вечеря по време на изложението Computex през май 2025 г. Хуанг прегръща жената през раменете, а тя го целува по бузата. Тези кадри подхранват публикациите за необичайно близки отношения, на които се гради обвинението за шпионаж и предаване на информация.

Биографията на Алис остава неясна. Медии откриват профили и сведения за предполагаемата ѝ кариера във финансовия сектор и китайски компании, но част от тях не са независимо потвърдени. Неизвестно е и къде се намира тя в момента. Няма публичен неин коментар по скандала.

Megaspeed – бизнес партньор или рискова брънка

Компанията е особено важна за разследването, защото работи в чувствителна част от технологичната верига – купува оборудване, изгражда центрове за данни и предлага изчислителна мощност. Според публикации Megaspeed е била проверявана от американските власти заради съмнения, че чипове на Nvidia са пренасочвани към китайски компании.

Сингапурските власти потвърдиха, че разследването срещу Megaspeed продължава, но направиха важно уточнение: правителството не е заявявало, че Алис Хуанг е била разследвана за шпионаж, нито че е била разпитвана по подобни подозрения.

Според публикации в американската преса Алис е била контролиращ акционер в Megaspeed през 2023 г., но по-късно е престанала да фигурира като директор, а собствеността е била прехвърлена. Компанията обаче продължава да се представя като партньор на Nvidia.

Тръмп, ФБР и въпросът за националната сигурност

Скандалът стигна до Белия дом. На 9 ноември Доналд Тръмп заяви, че е разговарял с Хуанг и го е попитал дали е знаел, че жената, с която е бил свързван, е шпионка. Според президента шефът на Nvidia отговорил, че не е имал никаква представа. Тръмп каза, че му вярва и че смята, че Хуанг ще бъде в добро положение.

Особено внимание предизвика изказването му, че ФБР проверява случая. Тръмп каза, че бюрото „разглежда въпроса“, като добави, че очаква Хуанг да се справи добре. Президентът публично го защити и заяви, че не е чул да е извършил нещо нередно.

Междувременно трима председатели на влиятелни комисии в Камарата на представителите поискаха Хуанг да участва в закрит брифинг на 18 ноември. Те искат обяснения за контактите му с Алис Хуанг, защитата на Nvidia срещу чуждестранно разузнаване и възможността чувствителна информация да е достигнала до Пекин. Това не е изслушване, както първоначално се твърдеше, а инициатива на Камарата на представителите.

Пекин отхвърля обвиненията

Китай реагира остро. Говорителят на външното министерство Гуо Дзякун определи твърденията за китайски шпионаж като „необосновани“ и клеветнически. Пекин представя случая като опит за дискредитиране на Китай и за засилване на натиска върху неговия технологичен сектор.

Така личната история на един от най-влиятелните технологични магнати се превърна в част от голямото геополитическо противопоставяне. САЩ се опитват да ограничат достъпа на Китай до най-мощните изчислителни системи, които могат да ускорят развитието на изкуствения интелект. Пекин пък настоява, че американските ограничения са инструмент за задържане на технологичното му развитие.

Случаят идва в особено чувствителен момент – преди очакваната среща между Доналд Тръмп и Си Цзинпин в рамките на азиатските дипломатически контакти. Дали темата ще бъде повдигната на най-високо равнище, засега не е ясно.

Бордът на Nvidia започна собствено разследване

На 8 ноември бордът на Nvidia обяви независимо разследване, което ще бъде ръководено от комитет от независими директори и външни юристи. Компанията заяви, че няма основание да смята, че са компрометирани националната сигурност на САЩ или нейните търговски тайни. Въпреки това проверката ще обхване наличната информация.

В писмо до служителите Хуанг призна, че е бил неверен на съпругата си, извини се на семейството и колегите си и пое отговорност. Той обеща да съдейства напълно на проверката и заяви, че е отдаден на компанията и на защитата на американската национална сигурност.

Съпругата му Лори, с която са заедно от студентските си години и имат две деца, не е направила публично изявление. Тя дълги години остава до него, докато Nvidia се превръща от стартираща компания в световен технологичен гигант. Мълчанието ѝ не дава основание да се правят заключения за бъдещето на брака им.

Борсата пресмята цената на скандала

Финансовият удар е осезаем, но картината не е еднопосочна. На 10 ноември акциите на Nvidia затвориха на 168,89 долара – спад от 5,47% за деня. В предходните дни книжата вече бяха под натиск: от затварянето на 4 ноември при 200,13 долара до 10 ноември понижението достигна около 15,6%.

На 11 ноември обаче акциите се възстановиха в рамките на търговията и се движеха около 176 долара. Това показва колко прибързано би било да се говори за окончателен борсов срив или за загуба от точно 200 милиарда долара, причинена единствено от скандала. Пазарната капитализация на Nvidia остава над 4 трилиона долара, а компанията продължава да е сред най-скъпите в света.

Влиянието върху акциите се наслагва върху по-широките колебания около оценките на AI сектора и огромните инвестиции в центрове за данни. Но аферата добавя нов риск – зависимостта на Nvidia от един изключително влиятелен лидер. Хуанг е не само изпълнителен директор, а и лицето на компанията, нейният главен стратег и един от най-разпознаваемите гласове в глобалната надпревара за изкуствен интелект.

Три сценария за технологичния гигант

Най-благоприятният сценарий за Nvidia е разследването да установи, че не са изтичали чувствителни данни, а контактите с Алис Хуанг са били в рамките на обичайните бизнес отношения. Тогава скандалът може да остане тежък удар по репутацията, но без трайни последици за управлението и продажбите.

По-тревожният вариант е проверката да открие пропуски в контрола върху информацията или рискове във веригата за доставки. Това би могло да доведе до по-строги правила за контактите с клиенти, допълнителни проверки на партньори и засилен държавен надзор. Големите купувачи на AI инфраструктура – Microsoft, Google и Meta – биха могли да ускорят усилията си за диверсификация, включително чрез алтернативни доставчици като AMD. Но засега няма доказателства, че правителството ги принуждава да прекратят или пренасочат поръчки от Nvidia.

Най-тежкият сценарий би настъпил, ако се докаже, че чувствителна информация е достигнала до китайски структури или че експортните ограничения са били заобикаляни с участието на партньори на компанията. Тогава последствията могат да бъдат не само корпоративни, но и дипломатически – с нови ограничения, проверки и напрежение между Вашингтон и Пекин.

Следващият ключов момент е 17 ноември, когато Nvidia трябва да представи финансовите си резултати. Инвеститорите ще следят не само приходите и прогнозите за търсенето на AI чипове, но и дали скандалът ще засегне доверието в управлението.

Дотогава една изневяра ще продължи да тежи върху компания за трилиони. Но най-важният въпрос не е кой е бил до Дженсън Хуанг в личния му живот. А дали някой е успял да се доближи до него достатъчно, за да надникне в технологичното бъдеще на Америка.