След два исторически дни в Шънджън, президентите на САЩ, Китай и Русия - Доналд Тръмп, Си Цзинпин и Владимир Путин очертаха първите контурите на бъдещия свят, а анализаторите заговориха за раждането на нов център на властта - Г-3.

Съвместното им изявление засегна енергийните доставки, реформата на ООН, Международния наказателен съд и ядреното разоръжаване, докато текстът за Украйна отпадна. В предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS журналистът Чавдар Стефанов и международният анализатор Владимир Владимиров коментираха резултатите от разговора, ролята на Европа и Украйна, както и падналите руски ракети и дрон в Полша.

Според Чавдар Стефанов събирането може да се оприличи на баснята на Славейков за орел, рак и щука, тъй като всеки от участниците тегли в различна посока според интересите си, а по-вярно е, че става въпрос за реабилитация на Владимир Путин, отколкото за Ялта 2.

„За Русия това е успех, тъй като Владимир Путин се легитимира, и освен това руските медии най-много настояваха, че това е Ялта 2, че започва делене на света. След това поомекнаха, говореха за това, че може би вече има не многополярен, а триполярен свят, поне засега”, заяви Стефанов.

Си Цзинпин посрещна лично Тръмп на летището, докато Путин бе посрещнат от секретаря на секретариата на Китайската комунистическа партия Цай Ци. Владимир Владимиров акцетира върху различното посрещане и обясни, че форматът на срещата по-скоро е бил „2 + 1”, а не три равнопоставени велики сили.

„На практика за мен големият печеливш от тази среща като че ли е Китай. Колкото по-големи проблеми има например Русия, например Иран, толкова по-ниска е цената на петрола, която отива в Китай”, посочи Владимиров. Той отбеляза, че за разлика от преди 10-15 години днес Китай си е осигурил енергия вътрешно като най-голям производител на фотоволтаици и батерии, а отделно получава евтини суровини от Русия и Иран, докато Тръмп понесе вътрешнополитически щети в САЩ заради високите цени на горивата.