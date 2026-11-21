Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази солидарността на Европейския съюз с Дания и категорично осъди предполагаемия опит за убийство на американско-украински гражданин на датска територия, за който датските служби смятат, че е организиран от руското разузнаване. Това предаде "Ройтерс".

„Това беше атака на европейска земя. Това е неприемливо. Заставаме с пълна солидарност зад Дания и всички държави членки, станали цел на руските хибридни атаки“, написа Фон дер Лайен в публикация в социалната мрежа X.

Тя допълни, че Европейският съюз скоро ще предложи „нова европейска стратегия за сигурност“, която да засили готовността и възпиращия капацитет на Съюза.

Датската служба за сигурност и разузнаване (PET) съобщи на 20 ноември, че е осуетила опит за убийство, планиран за 25 септември по време на концерт в район северно от Копенхаген. Според оценката на службата операцията е била организирана от руските разузнавателни служби, а за изпълнението ѝ са били привлечени лица, свързани със забранената датска престъпна групировка „Loyal to Familia“.

Според датската обществена телевизия DR мишена на предполагаемия атентат е бил рапърът Kyivstoner, който има американско и украинско гражданство. Концертът му е бил отменен.

Руското посолство в Копенхаген отхвърли обвиненията, като заяви, че датските власти не са представили доказателства за руско участие в случая.