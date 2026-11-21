Повече от час продължила екзекуцията на 70-годишния Рейналдо Денес в американския щат Тексас. Осъденият на смърт мъж многократно се оплаквал от силни болки, а духовният му наставник, присъствал в залата, определя случилото се като провалена екзекуция, съобщават Франс прес и Асошиейтед прес.

Денес е екзекутиран в четвъртък, 19 ноември, в държавния затвор в Хънтсвил. През 1997 г. той е осъден на смърт за убийството на 53-годишния търговец на диаманти Янош Суч, застрелян при грабеж в Хюстън през януари 1996 г.

За изпълнението на присъдата е използвана смъртоносна инжекция с пентобарбитал.

„Не мисля, че това е нормално“

Според очевидците процедурата протекла необичайно тежко. В продължение на повече от половин час служителите на затвора се опитвали да намерят подходящи вени, през които да приложат препарата.

След неуспешни опити в ръцете на осъдения венозните линии били поставени в лявата страна на шията и в левия му крак.

Малко след началото на инжектирането Денес започнал да се оплаква от болка.

„Кракът ми, кракът ми, кракът ми гори!“, разказва духовният му наставник, пастор Джеф Худ, който бил непосредствено до него.

Мъжът многократно повтарял, че нещо не е наред и че процедурата не протича както трябва.

„Не мисля, че това е нормално. Вземи ме, Отче. Не ме оставяй да страдам така“, били част от думите му, предадени от присъствалите в залата журналисти.

Според Худ осъденият продължил да говори още четири-пет минути след началото на инжектирането, след което започнал да стене.

Денес бил обявен за мъртъв в 19:08 часа местно време, около 16 минути след прилагането на препарата. Цялата процедура, включително подготовката, продължила малко повече от час.

Пасторът: Това беше несполучлива екзекуция

Джеф Худ, който е присъствал на повече от дузина екзекуции, заяви на видеоконференция с журналисти, че никога не е виждал подобна реакция при правилно приложена смъртоносна инжекция.

По думите му обикновено осъденият губи съзнание много бързо, докато в случая Денес продължил да изпитва видими страдания.

Репортерът на Асошиейтед прес Майкъл Грачик, наблюдавал близо 500 екзекуции, също определи случилото се като необичайно и съществено различно от предишния му опит.

От Департамента по наказателно правосъдие на Тексас обаче отхвърлят твърденията за несполучлива процедура.

Говорителката Аманда Ернандес заяви, че всички установени правила са били спазени. Според властите Денес започнал да се оплаква от болка още преди въвеждането на препарата, а някои от оплакванията му били за места, където не са били поставени венозни линии.

Жена оцеля след две смъртоносни инжекции

Случаят в Тексас идва по-малко от два месеца след друга безпрецедентна екзекуция, която завърши с оцеляването на осъдената.

На 30 септември в щата Тенеси Криста Пайк остана жива, въпреки че получи две дози пентобарбитал.

Според адвокатите ѝ препаратът вероятно не е попаднал правилно в кръвообращението, а се е натрупал в тъканите на ръцете ѝ, причинявайки изгаряния и мехури.

След неуспешния опит тя беше настанена в болница в критично състояние, а впоследствие върната в затвора.

Този случай поднови въпросите за надеждността на смъртоносните инжекции и за страданията, на които могат да бъдат подложени осъдените.

Екзекуцията на Рейналдо Денес отново насочи вниманието към същия проблем. Докато свидетелите говорят за продължителна агония, властите в Тексас настояват, че процедурата е извършена според правилата.