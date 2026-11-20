Сглобка и сделка за избора на парламентарна квота на Висшия съдебен съвет не е имало, заяви по БНТ Слави Василев от „Прогресивна България“.

Той обясни, че ПБ са направили тактически ход. „Ако не бяхме променили закона за съдебната власт, щяхме да изпаднем в цайтнот.“

"Тази процедура за избор изисква 160 гласа. Ние ги нямаме. Няма как да правим с ГЕРБ и ДПС съдебна реформа. Затова гласувахме заедно с ПП и ДБ. Единият вариант беше да направим реформа, а другият нищо. Затова го изиграхме тактически - да разширим ветрилото. И да изберем най-подходящите кандидати", каза Василев.

Според него е съвсем нормално да има кандидати на ПБ, тъй като на 19 април народът е избрал ПБ и определени днешното гласуване като първа стъпка към реформата.

Той все пак уточни, че не бива да се очакват резултати изведнъж както в съдебната система, така и в други направления.

Слави Василев обясни, че до този момент властта е гасяла пожари и оттук нататък ще покажат как ще променят държавата.

Той успокои, че този бюджет няма да направи българите по-бедни, а дори има перспектива да са по-богати през следващата година.

"Опозицията може да стои, да гледа и да ръкопляска какво правим", добави още Василев.