Петък носи силни емоции, нови възможности в работата и неочаквани развития в личните отношения. Луната преминава от Риби в Овен и засилва желанието за действие, самостоятелност и решителни промени. Съединението й с Нептун обаче може да замъгли преценката, а напрегнатият аспект между Слънцето и Марс създава предпоставки за спорове. Успехът ще бъде на страната на хората, които съчетават смелостта с търпение и не позволяват на моментните емоции да определят бъдещето им.

Овен

Петък ви дава необходимата увереност да поемете инициативата по въпрос, който отдавна очаква решение. В работата може да получите възможност да ръководите важна задача или да представите идея, която досега сте задържали за себе си. Не превръщайте обаче всяко несъгласие в лична битка, защото спокойният подход ще ви донесе повече успехи. В любовта ще търсите ясни отговори, но не притискайте партньора си. Необвързаните могат да изпитат внезапно привличане, което не бива да бъркат с истинска съвместимост. Избягвайте импулсивните покупки и намерете време за почивка въпреки прилива на енергия.

Телец

Финансовата сигурност и професионалните отговорности излизат на преден план. Недовършена задача или отложен разговор в службата може да изискват вниманието ви. Ако обмисляте смяна на работата или нов източник на доходи, денят е подходящ за проучване, но не и за прибързани обещания. В личните отношения ще забележите разминаване между думите и действията на близък човек. Откровеният разговор ще ви помогне да изясните ситуацията. Прегледайте домашните разходи, предстоящите плащания и спестяванията си. Не допускайте служебното напрежение да нарушава храненето и ежедневния ви ритъм.

Близнаци

Разговор, съобщение или нов професионален контакт може да промени представите ви за възможност, която досега сте подценявали. Умението ви да общувате ще бъде особено полезно при преговори, съвместни проекти и творчески занимания. Не споделяйте непроверена информация и проучвайте внимателно всяко обещаващо предложение. В любовта не тълкувайте забавените отговори като знак за охладняване. Необвързаните могат да срещнат интересен човек чрез приятели или работни контакти. Избягвайте да давате пари назаем без ясна уговорка. Многобройните задачи и разговори могат да ви изтощят, затова подредете приоритетите си.

Рак

Ще трябва да намерите равновесие между служебните задължения и емоционалните си потребности. Възможно е колега или ръководител да ви възложи допълнителна задача, но преди да приемете, преценете дали разполагате с достатъчно време. Не поемайте чужди проблеми само защото искате да помогнете. В любовта ще бъдете по-чувствителни към думите на партньора си и е добре да избягвате прибързаните заключения. Самотните Раци могат да бъдат привлечени от човек, който им вдъхва спокойствие и сигурност. Не използвайте пазаруването като средство срещу стреса. Вечерта посветете на близките и на пълноценна почивка.

Лъв

Петък ви предоставя възможност да покажете лидерските си качества и да привлечете внимание към постигнатото. В професионалната среда обаче може да се сблъскате с конкуренция или критика. Вместо да влизате в спорове, представете конкретните резултати от труда си. Нов проект изглежда обещаващ, но внимателно преценете отговорностите, които ще поемете. В любовта бъдете по-гъвкави и не превръщайте различните мнения в съревнование. Необвързаните ще привличат погледите с увереността си. Следете разходите за развлечения, покупки и срещи с приятели. Запазете част от енергията си за възстановяване.

Дева

Вниманието към подробностите ще се окаже най-силното ви предимство. Документ, служебна задача или финансово изчисление може да се нуждае от допълнителна проверка. Практичното ви мислене ще ви позволи да откриете пропуски, които останалите не са забелязали. Ако очаквате важен отговор, не притискайте отсрещната страна с постоянни напомняния. В любовта спрете да анализирате всяка дума на партньора си. Необвързаните имат шанс за интересно запознанство извън обичайното си обкръжение. Денят е подходящ за подреждане на сметките и бъдещите плащания. Не пренебрегвайте съня и редовното хранене заради работата.

Везни

Партньорствата и общите отговорности ще изискват по-ясни правила. В работата може да възникне ситуация, в която трябва открито да заявите очакванията си, вместо да се съгласявате с всичко само за да запазите добрия тон. В любовта предстои разговор по тема, която отдавна отлагате. Възможно е да обсъждате бъдещето на връзката, времето, което прекарвате заедно, или взаимните ангажименти. Необвързаните могат да получат внимание от интересен човек, но не бива да пренебрегват противоречивото му поведение. Бъдете предпазливи с общите разходи и покупките за престиж. Осигурете си повече спокойствие.

Скорпион

Ще бъдете решени да приключите въпрос, който от известно време не ви дава мира. Слънцето и Меркурий във вашия знак засилват наблюдателността и способността ви да разбирате сложни ситуации. В работата може да получите информация, която променя подхода ви към важна задача. Не вземайте решения въз основа на слухове или недоизказани предположения. В любовта стар проблем може отново да излезе на преден план, но този път ще имате възможност да потърсите истинско решение. Необвързаните могат да преосмислят стара връзка. Избягвайте големи покупки и инвестиции без внимателна проверка. Погрижете се за съня си.

Стрелец

Нови професионални хоризонти ще привлекат вниманието ви. Възможно е да получите покана за интересен проект, да обсъдите различна длъжност или да срещнете човек със сходни амбиции. Преди да приемете, пресметнете необходимото време, усилия и средства. Ентусиазмът ще ви даде силен старт, но постоянството ще определи крайния успех. В любовта ще изпитвате по-голяма потребност от лично пространство. Обяснете на партньора си, че това не означава липса на чувства. Необвързаните могат да срещнат интересен човек по време на пътуване, обучение или общо занимание. Не харчете импулсивно за планове, които още не са добре организирани.

Козирог

Практичните решения ще бъдат ключът към успешния ден. Работен ангажимент може да се окаже по-сложен от очакваното, особено ако други хора разчитат на вас. Не се опитвайте да свършите всичко сами, когато можете да потърсите подкрепа. Ако обмисляте разговор за повишение, по-добро възнаграждение или нова длъжност, подгответе внимателно аргументите си. В любовта партньорът ви ще има нужда от повече внимание и близост, а не само от практически решения. Самотните Козирози могат да бъдат привлечени от зрял и надежден човек. Подредете предстоящите плащания и отделете средства за спестявания. Не позволявайте на работата да отнема съня ви.

Водолей

Неочакван разговор може да ви подскаже нов подход към проблем, който изглежда труден за разрешаване. Оригиналните ви идеи ще бъдат ценени в работата, стига да ги представите ясно и да покажете как могат да бъдат осъществени. Не отхвърляйте чуждите предложения само защото се различават от вашите. В любовта ще търсите равновесие между личната свобода и общите планове. Откровен разговор с партньора може да разсее стари съмнения. Необвързаните могат да бъдат привлечени от човек с необичайни интереси и нестандартно мислене. Избягвайте финансовите рискове и проверявайте информацията, преди да вложите пари. Намерете време за разходка и почивка от екраните.

Риби

Петък ви приканва да изясните чувствата и намеренията си, преди да предприемете важна стъпка. Възможно е да преосмисляте личен избор или професионално отношение, което не се е развило според очакванията ви. Интуицията и творческото мислене ще ви помогнат да откриете различно решение, но не разчитайте единствено на предположения. В любовта обърнете внимание на действията, а не само на красивите обещания. Двойките ще имат възможност да обсъдят емоционалните си потребности, без да отправят обвинения. Необвързаните не бива да идеализират нов човек. Отложете ненужните покупки и избягвайте ситуации, които изчерпват душевните ви сили.