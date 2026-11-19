"Христо Гърбов е непоносим на терена!" - с това шеговито признание актрисата Койна Русева изненада зрителите на предаването "Преди обед" по bTV, разкривайки забавни подробности зад кулисите на новия български филм "Аврора" на режисьора Джеки Стоев.

Зад пиперливата фраза обаче не стоят лични конфликти или напрежение на снимачната площадка, а заразителното чувство за хумор на популярния актьор, което редовно подлагало колегите му на сериозно изпитание и проваляло дубли.

Койна Русева обясни с усмивка, че най-голямото предизвикателство по време на снимките е било да запази сериозен тон пред Христо Гърбов, който в лентата влиза в ролята на полковник.

"Значи искам да кажа, че Христо Гърбов е непоносим на терена. Страшно много ме разсмиваше мен лично. Едвам съм издържала. Мисля, че доста дубли провалихме в безконтролен смях", сподели актрисата в ефир.

По думите ѝ понякога най-трудната задача за един актьор не е да изгради сложен драматичен образ, а просто да не се разсмее, когато срещу него застане партньор с толкова спонтанен и остър хумор.

Действието на "Аврора" пренася зрителите в атмосферата на България през 50-те години на XX век. Филмът е изграден като политическа сатира, която иронизира абсурдите на социалистическия режим и манталитета на тогавашната власт.

Героинята на Койна Русева е вдъхновена от известната българска скулпторка Васка Емануилова. Актрисата признава, че е приела ролята почти мигновено след първия прочит на текста: "Прочетох сценария и той беше толкова вдъхновяващ, с такова невероятно чувство за хумор на Джеки. Имаше моменти, в които аз се смях, в които плаках. Адски ми въздейства този сценарий. Нямаше как да не кажа да, веднага".

Сред по-смелите нишки в сюжета са отношенията между нейната героиня и персонажа на Снежина Петрова, вдъхновен от скулпторката Мара Георгиева - интимна близост между две жени, която е била дълбоко табу за епохата, в която се развива действието.

Запитана дали подобни сцени са я накарали да се поколебае, Русева отговори директно и без колебание: "Питам кой век сме? Освен това аз работя актриса. След като пресъздавам този персонаж, който е имал интимни отношения с жена, какъв е проблемът?".

Според Койна Русева силата на "Аврора" е в това, че разказва за миналото чрез хумор и сатира, без да поучава зрителите: "Няма размахване на пръсти. Това е сатира". Тя отправи и предупреждение към настоящето: "Има една опасност в днешно време. Да не се върнем пак там, където сме били. Няма смисъл".

Любопитен детайл около проекта е, че ролята, която изпълнява Русева, първоначално е била предлагана на холивудската звезда Мерил Стрийп. Българската актриса реагира на съпоставката с характерната си самоирония: "Все пак Мерил Стрийп си е Мерил Стрийп. Аз съм си аз".

Филмът вече е удостоен с отличие за най-добра сатира в Испания, а в столичното кино "Одеон" е предвидена специална прожекция в памет на Чарли от популярното трио "Чарли, Джак и Джони".