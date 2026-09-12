Христо Гърбов и Валентин Танев се завръщат
Големите актьори изригват във „Фенове“ на Царя
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Големите актьори изригват във „Фенове“ на Царя
При снимките на „Леталото“ актьорът за малко да загине при въздушна каскада
Прочутият актьор разказва за семейството
Известният актьор се възмути от вечните имитации на Звезделин Минков
Певицата с пост в социалната мрежа
"В "Столичаните" не съм фатална, а комична жена. Почти всеки ред от сценария е смешен", сподели Мария Илиева в "Преди обед" по bTV. Нейната оперна пев...
Тя е фатална лейди в новия сезон на "Столичани в повече" Вече не е загадка как неустоимият чар на певицата Мария Илиева може да влезе в действие и въ...
Видин. Започнаха проявите, посветени на духовния празник на Видин – Димитровден, съобщиха от общината в града. В понеделник видинчани изпълниха салона...
Христо Гърбов и съпругата му, режисьорката Иглика Трифонова, имат селска къща в Балкана недалеч от София. И зиме, и лете все гледат, щом им остане мал...
Учех за инженер, исках да съм доктор, но на 4-ия път влязох във ВИТИЗ Почитателите на "Комиците" и "Столичани в повече" могат да удължат удоволствиет...
Благоевград. В благоевградския драматичен театър „Никола Вапцаров" ще бъде представена постановката „Вечеря за тъпаци" на чешкия режисьор Иржи Менцел....
Пламен, героят на Христо Гърбов от "Столичани в повече", ще прекара някой и друг час в ареста. От бТВ показаха сцена от снимачната площадка, къдет...