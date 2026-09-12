Всичко за Христо Гърбов

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Мария Илиева изкушава Гърбов

Мария Илиева изкушава Гърбов

Тя е фатална лейди в новия сезон на "Столичани в повече" Вече не е загадка как неустоимият чар на певицата Мария Илиева може да влезе в действие и въ...

19 февруари | 20:15
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Арестуват Гърбов

Арестуват Гърбов

Пламен, героят на Христо Гърбов от "Столичани в повече", ще прекара някой и друг час в ареста.   От бТВ показаха сцена от снимачната площадка, къдет...

13 февруари | 6:15
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