Луната ни устройва нощно зрелище в Скорпион

Ако погледнете към небето тази вечер, ще забележите, че земният ни спътник изглежда необичайно ярък и преобразен. Днес, 19 август 2026 г., Луната официално навлиза в своята фаза Първа четвърт. Слънчевият диск осветява точно 42% – 43% от лунната повърхност, превръщайки нощното небе в перфектна сцена за любителите на астрономията. Тъй като Луната се намира в дълбокия и мистичен знак Скорпион, астролозите определят днешния ден като период на интензивна енергия, емоционално пречистване и вземане на категорични решения.

Какво можем да видим с просто око тази вечер?

За разлика от пълнолунието, когато силната светлина заслепява детайлите, фазата Първа четвърт е най-доброто време за наблюдение на лунния релеф. Сенките по границата между светлата и тъмната част разкриват невероятни структури.

Без никакви допълнителни уреди тази вечер ясно се различават тъмните петна на лунните морета Кризиум, Спокойствието и Изобилието. С помощта на обикновен бинокъл или малък телескоп можете лесно да забележите величествения кратер Ендимион и планинската верига Рупес Алтай, разположени в осветената наполовина дясна страна на Луната. Като допълнителен бонус в небето, веднага след залез слънце на запад, освен яркия лунен полудиск, можете да наблюдавате в красива конфигурация блясъка на планетата Венера и ярката звезда Спика.

Напрежение по пътя към „Кървавата Луна на Осетра“

Днешната Първа четвърт е повратна точка в лунния цикъл. Времето от новолунието, което премина на 12 август, до днес бе период на планиране, но от тази вечер нататък светлината бързо ще нараства, подтиквайки ни към реални действия.

Всичко това ни води към голямото космическо събитие на месеца. След точно девет дни, на 28 август 2026 г., предстои мащабното Пълнолуние, известно като „Есетрова луна“. През тази година то ще бъде изключително рядко и зрелищно, тъй като ще съвпадне с дълбоко частично лунно затъмнение. Земната сянка ще покрие над 93% от лунния диск, оцветявайки нощното светило в драматични червеникаво-кафяви нюанси – феномен, познат като „Кървава Луна“.

