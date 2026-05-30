Шок: Учените признаха за космическа илюзия

Астрономи разкриха брутална игра на числа – Луната няма да посинее, но ни удря рядък феномен, който ще се повтори чак през 2028 година!

Тотален шок за вярващите в мистиката – гответе се за утрешното пълнолуние на 31 май, но забравете всичко, което сте чували за него! Точно в 11:45 ч. българско време небето ще бъде озарено от втората „Синя Луна“ за месеца, но учените веднага попариха надеждите за синьо зрелище.

Пълна илюзия

Физикът от БАН и Софийския университет Пенчо Маркишки излезе с остро предупреждение пред БТА: не очаквайте Луната наистина да посинее! Всичко се оказва една обикновена и суха „игра на числа“. Тъй като първото пълнолуние ни удари още на 1 май в 20:23 ч., календарът се пренареди така, че да ни предложи второ пълнолуние в рамките на същия месец.

Природата се подигра с календара

Оказва се, че това космическо съвпадение е изключителна рядкост, която се побира в 31-дневните месеци заради лунния цикъл от 29 дни и 12 часа. След утрешния феномен, природата буквално ще се скрие и следващата такава месечна „Синя Луна“ ще ни връхлети чак на 31 декември 2028 г.

Зад кулисите на астрономията обаче се крие и друга тайна – съществува и т.нар. „сезонна Синя Луна“. Маркишки припомни, че такава е имало на 19 август 2024 г., а следващите аномалии от този тип ще разтърсят небето на 20 февруари и 20 май 2027 г., последвани от нов пик на 21 ноември 2029 г. Гледайте към небето утре, но не се хващайте на лъжата за синия цвят!

