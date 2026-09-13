Шок: Учените признаха за космическа илюзия
Следващият удар е чак след 4 години!
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Следващият удар е чак след 4 години!
Пълнолунието попада в знака на Стрелец – зодията на истината и на свободата
Чака ни парад на планените, последният за годината
Синя Луна е названието на второто пълнолуние в рамките на един календарен месец
Това е пълнолуние, както всяко друго
Явлението е веднъж на 30 месеца
Завъртяха бизнес с телескопи до Морската градина Кръчмите по морето запазени от месец, влюбени нощуват край брега Синя луна напълни плажовете и заве...
Тази нощ ще станем свидетели на едно рядко природно явление - "синя Луна". Това е второто пълнолуние в рамките на един календарен месец. Явлението ня...