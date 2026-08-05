Апокалипсис в Космоса! Ракета на Мъск се вряза в Луната с бясна скорост

Истински космически трилър се разигра в орбита, след как горната степен на ракетата „Фалкон 9“ на милиардера Илон Мъск се сблъсна челно с Луната! Четиритонното чудовище от стомана буквално се е размазало в лунната повърхност, движейки се с невижданата и умопомрачителна скорост от 8700 километра в час.

Макар учените все още да чакат официални визуални потвърждения, топ астрофизици и експерти по проследяване на космически обекти са категорични – за съжаление на Илон Мъск, ударът е бил 100% неизбежен. Изчисленията на водещи специалисти показват, че металните фрагменти от ракетата вече са разпръснати в района на мистериозния лунен кратер Айнщайн.

Слънчево проклятие и гравитационен капан

Ракетата-носител бе изстреляна в рамките на мащабна съвместна мисия между САЩ и Япония, чиято цел бе да пренесе два лунни модула. Вместо да се завърне кротко обаче, машината попадна в смъртоносна комбинация от засилена слънчева активност и мощни гравитационни сили. Те буквално засмукаха останката и я пратиха на самоубийствен курс, продължил близо година. От „Спейс Екс“ вече свикаха спешна среща с НАСА, за да умуват как да спрат подобни инциденти в бъдеще.

Задава ли се екологична катастрофа на Луната?

Учените алармират, че Космосът се превръща в бунище. Преди време китайска ракета също се заби в Луната, а никой не знае колко още отломки гният там. Експертите предупреждават за страшна опасност – огромните облаци от лунен прах и шрапнели от подобни взривове могат да компрометират бъдещите пилотирани мисии и крехката инфраструктура, която човечеството тепърва планира да гради на земния спътник.

