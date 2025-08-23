Дойде черната Луна. Какво не трябва да се прави

Черната луна настъпва днес, а с нея се връщат страховете от вековни поличби, че това е времето на опасни катаклизми.

Така ли е наистина?

Терминът "Черна луна" не е официално научно обозначение, а определено новолуние, което се случва веднъж на приблишзително 33 месеца.

Макар това да звучи мистериозно, няма физическа разлика от обичайната "млада" Луна. Просто Луната е обърната към нас с тъмната си страна.

Необичайното небесно явление ще трае само 14 минути тази сутрин, защото тънкият полумесец ще изчезне с изгрева на слънцето.

Какви са поверията

Независимо от обясненията на учените, много хора продължават да вярват, че Черната луна носи лудост, а тези, които я гледат по-дълго, започнаха да започнат да чуват гласовете на другите и да загубват ума си.

Какво не трябва да се прави

В народните и мистични традиции Черната Луна е свързана с библейски пророчества за последните времена, по-специално с пасажа от Евангелието на Марк, който говори за потъмняването на слънцето и луната.

Затова има много забрани за този ден.

Той не е подходящ за стартиране на нови проекти.

Не трябва да се вземат важни финансови решения.

Те трябва да влизате в конфликти.

Пътуванията на дълги разстояния също не се препоръчват.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com