Невероятното се случва! Откриват първите хотели на Луната

Компания от Сан Франциско, Калифорния, обяви планове да построи първите хотели на Луната и очаква да започне да изпраща туристи там още през 2032 г.

Това пише на сайта на стартъп компанията GRU Space.

Компанията оправдава целите си с факта, че разходите за изстрелване на товари в орбита са намалели значително през последните години благодарение на дейността на SpaceX.

Освен това компанията обръща внимание на факта, че космосът вече се превръща в туристическа дестинация за богати хора, тъй като те са готови да плащат за "супер-премиум туристически услуги, а на Земята има изтощителни възможности за това."

"Клиентите ще летят с лицензирани търговски превозни средства, управлявани от доставчици като SpaceX или Blue Origin.

Ще адаптираме обучението и медицинските прегледи според стандартите на партньорите, ще осигурим подготовка на мисия, планиране на полети и покритие за риск при непредвидени ситуации, за да гарантираме, че клиентите ще имат безупречни условия за полет до Луната и обратно", уверява компанията.

В първите етапи хотелите ще бъдат доставяни заедно с туристи на повърхността на Луната – това ще бъдат надуваеми модули, предназначени за двама до четирима души.

За три полета годишно, цената на турист ще бъде 416 хиляди долара, според компанията.

След това се планира изграждането на по-сложни структури, използвайки материали както от Земята, така и от повърхността на Луната.

Такива хотели, чийто дизайн е вдъхновен от Двореца на изящните изкуства в Сан Франциско, ще могат да приемат 10 гости, а цената на "обиколката" може да спадне до 83 хиляди долара.

Планирани са подготвителни полети за технологични тестове за 2029 и 2031 г.

