Астронавтите от Артемис счупиха рекорд. Най-дългите 40 минути

Астронавтите от мисията „Артемис II“ тази нощ ще счупят исторически рекорд и ще се превърнат в най-отдалечените хора от Земята в цялата история. Те ще прелетят около Луната и ще достигнат дистанция, която досега не е била постигана от човешки екипаж.

По време на мисията четиримата астронавти ще изминат огромно разстояние, като ще напуснат пределите, в които досега са се движили всички пилотирани мисии. За кратък период те ще бъдат напълно сами – без връзка със Земята, съобщава BBC.

Най-напрегнатият момент ще настъпи, когато корабът премине зад Луната. Тогава комуникацията ще бъде прекъсната за около 40 минути – време, в което екипажът ще остане в пълна тишина и изолация.

Това ще се случи приблизително в 1:47 ч. българско време на 7 април, радиосигналите, използвани за комуникация със Земята, ще бъдат блокирани от спътника на нашата планета. В продължение на приблизително 40 минути четиримата астронавти от „Артемида 2“ ще бъдат напълно сами. Това е може би най-опасният момент, тъй като специалистите на НАСА няма да имат представа какво се случва с космическия кораб и екипажа му. Ако възникнат проблеми, те няма да бъдат решени бързо.

Но подобна загуба на комуникация се е случвала и преди и затова НАСА се надява, че всичко ще бъде наред и че след 40 минути радиомълчание астронавтите на „Артемида 2“ ще изпратят съобщение до Земята и ще докладват, че полетът върви по план.

През 60-те и 70-те години на миналия век астронавтите на Аполо също губят връзка с НАСА за периоди от време, когато се озовават на обратната страна на Луната. Но най-тревожният момент за контрола на мисията на НАСА е 48-минутната загуба на контакт с астронавта Майкъл Колинс по време на мисията Аполо 11 през 1969 г.

След като колегите му Нийл Армстронг и Бъз Олдрин станаха първите, стъпили на лунната повърхност, Колинс беше сам в командния модул, обикалящ около Луната. Когато модулът кацна на обратната страна на Луната, НАСА загуби връзка както с Колинс, така и с двамата астронавти на Луната.

