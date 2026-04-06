Показаха сензационни кадри на Луната

НАСА публикува снимка от другата страна на Луната. Астронавтите от „Артемис II” са заснели лика ѝ, който не се вижда от Земята, предава NOVA.

Вдясно на кадъра се вижда част от страна на Луната, която виждаме от Земята, а вляво – част от далечната ѝ страна. Близката страна се разпознава по тъмните петна, които покриват повърхността ѝ, създадени в началото на историята на Луната, когато тя е била вулканично активна. Големият кратер на запад от лавовите потоци е басейн Ориентале. Това е кратер с ширина почти 600 мили, който обхваща близката и далечната страна на Луната.

Екипажът на „Артемис II“ са първите хора, които някога са виждали целия басейн Ориентале. Всичко вляво от кратера е обратната страна - полукълбото, което не можем да видим от Земята, защото Луната се върти около оста си със същата скорост, с която орбитира около нас.

