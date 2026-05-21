Голямо събитие за богата българка

Галена или Галина Вичева Генчева е българска поп фолк изпълнителка. Тя е родена на 21 май 1985 г. в град Смядово. Майка ѝ се казва Венета Генчева, а баща ѝ – Вичо Генчев. Има по-големи брат и сестра – Генчо, с осем години и Нина, с шест години.

Учи 2 години народно пеене в музикалното училище в Шумен, а две години по-късно се премества и продължава образованието си в Димитровград.

Музикалната и кариера стартира през 2004 година с излъчването на първия видеоклип на певицата към песента "Можеш ли". Тогава тя се изявява под творческия псевдоним - Галя.

На 22 юни 2009 г. певицата става майка, като ражда сина си Стефан.

