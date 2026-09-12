Голямо събитие за богата българка
Какво празнува певицата Галена
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Какво празнува певицата Галена
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Колекцията е наистина богата
Много сериозни суми се разиграват между първите в класациите
Научни сиимпозуми и срещи, фестивали, много изложби, оригинални спектакли и атракции - това е само част от богатата палитра от събития, който ще се пр...
Елизабет Холмс е най-младата жена милиардер в света, съобщи ecomomic.bg Холмс е родена през 1984 г. и е създател на компанията "Теранос", както и на...
София Вергара е най-високоплатената актриса от сериал за втора поредна година, според "Форбс". Звездата от "Модерно семейство" е спечелила 30 млн. дол...
Два нови модела влязоха в семейството на Ultra HD телевизорите на LG. Устройствата са с екрани 55 и 65 инча и притежават всички предимства на 4К техно...