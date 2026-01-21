Ето я най-богатата родна звезда! Смая всички в банката

Любимката на поколения българи Богдана Карадочева е може би най-добре финансово осигурената родна звезда.

При това не благодарение на забележителната си музикална кариера, а на факта, че е наследница на ликвидирания от комунистическия режим бизнесмен Иван Карадочев.

Според запознати Бубата прибира между 40 и 50 000 евро месечно от наеми, което предизвика неочаквани затруднения.

Певицата се принуди да обмени наличната си огромна сума левове в евро, преди тъй като прибира повечето си наеми на ръка, а не по сметка. Аристократката на българската музика се появи в пълния с клиенти офис на наша банка близо до НДК да обърне последните пачки в левчета в общата европейска валута.

76-годишната певица бе изрядно гримирана и елегантна както винаги. Облечена бе с палто от визон и с шапка, обсипана с любимите й перли. Изпълнителката на „Остаряваме бавно“ пристигна с такси, което остана да я чака пред банката близо час. Натрупаната сметка от 70 лева обаче никак не притеснява Бубето. А сумите, които обмени, възлизат на няколко десетки хиляди.

След като най-накрая Карадочева превърна левовете си в евро, тя се усмихна на впечатлените от сумите, с които борави клиенти и се прибра в таксито си, пише Лупа.

