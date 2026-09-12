Ето я най-богатата родна звезда! Смая всички в банката
Как Богдана Карадочева си сменя парите
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Как Богдана Карадочева си сменя парите
Заради проблеми при обмяната на банкноти и монети
Даде съвет какви други варианти има
Някои от тях вече го въведоха
Ще има нов опит за въвеждането им
Недоволството е от нов закон за несъстоятелност
Има тенденция към промяна на банкирането
Кои услуги отново ще понскъпват
Отнася се най-вече за младите
Направен бе и и анализ на бюджета
Започва голяма промяна, свързана с дигитализацията
Опасяват се от атака на руски хакери
Какви са таксите и какво се чака с човешките ресурси
Свързано е с теглене и внасяне на пари
Изненадваща финансова новина от британската столица
Какво се очаква да бъде съобщено официално
Какво становище взеха
Каква е основната им цел
Разкри състоянието на системата в САЩ
Накъде върви цената му