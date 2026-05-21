Кой е Fred Again, когото Дара призова

Кой е Fred Again, когото DARA призова да работят заедно от сцената в София, организирана за тържественото й посрещане в столицата. Часове, след като кацна от Виена с историческата победа на "Евровизия", DARA направи следващия си голям ход, насочвайки се към колаборация с лидер от световната музикална сцена.

Пред многохилядната публика, събрала се на площад "Александър Батенберг" за триумфалното ѝ посрещане, DARA направи неочакван призив, отправен към британския музикален продуцент Fred Again, предаде webcafe.bg.

DARA излезе на сцената с плакат "Fred Again.., let's collab" и се обърна директно към продуцента, предлагайки му да работят заедно.

"Здравей, Фред! Аз съм DARA от България и искам да те попитам нещо", каза изпълнителката във видеото, което беше разпространено в социалните ѝ мрежи,

След това певицата надъха феновете си да превземат интернет, като масово тагват хаус легендата под нейната публикация в Instagram.

Реакцията не закъсня: за по-малко от денонощие под публикацията се натрупаха над 20 000 коментара. Сред тях - не само фенове, но и музиканти, актьори и инфлуенсъри от българската сцена.

Включиха се Михаела Филева, латвийската изпълнителка Лиене Атвара Стърмане, гръцката участничка от "Евровизия 2025" Евангелия и кметът на София Васил Терзиев, които призова британската звезда да обърне внимание на DARA.

Кой е легендарният Fred Again..?

Зад сценичното име стои Фредерик Гибсън - британски продуцент и DJ, работил с Ед Шийрън, Риана, Еминем, Skrillex, Брайън Ино и Деми Ловато. През 2020 г. става най-младият носител на наградата "Продуцент на годината" на BRIT Awards.

Фред избухна по време на пандемията с проекта си Actual Life. Концепцията му е уникална: той взема звукови изрезки от ежедневието си - гласови съобщения от приятели, видеа от Instagram, разговори с непознати в метрото или клипове от YouTube - и ги превръща в емоционален хаус.

Музиката му звучи като аудио дневник на съвременния човек.

Преди целият свят да научи името му като самостоятелен артист, Фред години наред е бил "тайният коефициент" зад някои от най-големите поп хитове.

Той е роден през 1993 г. и негов ментор от много ранен етап е легендарният Брайън Ино.

Концертите и сетовете на Fred again.. приличат повече на рок концерти, отколкото на стандартни диджей партита. Той не просто пуска песни от лаптоп, а свири на живо на електронни падове (MPC) и пиано с невероятна скорост и енергия.

Неговият сет за платформата Boiler Room през 2022 г. се превърна в абсолютна интернет сензация, събра десетки милиони гледания и официално го изстреля в орбитата на суперзвездите.

Същата година той разпродаде участието си на Madison Square Garden в Ню Йорк за броени минути.

Желанието на DARA да работи с него не е случайно. През последните години изпълнителката все по-осезаемо разширява звученето си към електро и хаус жанра, което личи в песни като "Онче бонче" и "Змия".

