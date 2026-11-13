50 фенове се снимат с Микеле Мороне в Пловдив

Микеле Мороне ще разговаря и ще се снима с 50 от своите фенове на 5 декември в Пловдив, стана ясно след хилядите запитвания за meet and greet. „Даваме им шанс да общуват със своя идол!“, коментира продуцентът Кирил Кирилов и добавя, че така нареченият златен кръг от билети за специалната среща е в сайта на Ивентим. Както се знае, италианецът, един от най-впечатляващите мъже на международния ентъртеймънт, избра сцената в „Колодрума“ под тепетата за старт на европейското си турне. Фаворитът на милиони поклонници идва с нов албум, зрелищно шоу и много изненади. Той ще възпламени меломаните с рок енд рол, хаус, техно, електро, блус… Характерният му дрезгав тембър ще разтопи не само дамите. Още дебютният му албум „Dark Room“, от който са хитовете „Feel It“ и „Hard for Me“, официален саундтрак към еротичния екшън „365 дни“, разкрива, че в музикалния небосклон наистина се е родила звезда.

В навечерието на гастрола у нас Микеле Мороне не пропуска да благодари в социалните мрежи на своя български продуцент Кирил Кирилов: „Той е най-добрият, невероятен и стилен, обичам го. Имах предложения за концерти от други компании, но усетих, че Кирил е правилният човек.“ Както се знае, Кирил Кирилов, който в последните години от кариерата на Стефан Данаилов и Стоянка Мутафова беше плътно до тях и като бизнесмен, и като приятел, стои зад някои от най-успешните театрални и музикални високорейтингови събития не само у нас – на 12 декември Мороне ще излезе пред хилядите си почитатели и в Букурещ. Докато Кирил Кирилов беше специален гост на Микеле Мороне в Милано по време на Модната седмица, двамата са разработвали и други съвместни европейски проекти. Младият предприемач в развлекателната индустрия и актьорът, певец и дизайнер са добри приятели, а вече и делови партньори. Мороне успешно съчетава музиката и киното с осмото изкуство, той е от любимите модели на легендарния дует Доменико Долче и Стефано Габана, а Кирил Кирилов е естет, за когото няма тайни в модата, така че от двамата може да се очаква неочакваното.

Микеле Мороне, който се превърна в световен секссимвол през 2020 г. като мафиотския бос Масимо Торичели в „365 дни“ на Нетфликс, продължава победния си поход в киното, извоювайки запазено място в Холивуд. В „Подчинение“ си партнира с Меган Фокс, в „Още една обикновена услуга“ с Блейк Лайвли и Анна Кендрик. В „Мазерати“ е до Ал Пачино, Антъни Хопкинс, Анди Гарсия и Джесика Алба – там е в образа на Алфиери, един от братята Мазарети. В "Тайната на прислужницата", поредна адаптация по романите на Фрида Макфадън, е със Сидни Суини, Британи Шоу и Кирстен Дънст. Вече е готова и романтичната комедия „Виновен е Рим“ /Blame It on Rome/ на Франческо Карозини, в която Микеле Мороне е частният детектив Томазо, влюбен в своята бременна клиентка Били. Тя го наема, за да открие бащата на бебето й. Търсенето води до неочаквана любов и духовно израстване.

Самият Микеле преминава през различни перипетии, докато открие правилната посока по единствено възможния път. На 11 е завладян от екранната версия на „Хари Потър“ и решава, че ще бъде актьор. Съдбата го отвежда в школата към театъра на Павия до Милано. Първо се появява като епизодик в спектакли и в сериали, но затова пък завършва втори в „Денсинг старс“. След премиерата на „365 дни“ се събужда суперзвезда с 2,6 милиона последователи. По-късно заснема и двете продължения. Сред мечтите му в киното е и тази да участва във филм на Марвел – би му било забавно да играе зъл магьосник в сагите за супергерои. Видеоклиповете му в YouTube имат стотици милиони гледания, а той продължава да издава нова музика. Мороне има и собствена марка за дамско плажно облекло – AurumRoma. Говори италиански, английски и арабски. Бившата му съпруга е ливанка, от нея има двама сина – Маркъс и Брандо.