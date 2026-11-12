Джони Деп се завръща в Холивуд като Скрудж. Ще му простят ли зрителите?

„Коледна песен“ на Чарлз Дикенс е може би най-известната история за изкуплението и духовното преобразяване – за човек с мрачна репутация, който изненадва всички с добротата, която открива в себе си. Как тогава да възприемем факта, че в най-новата екранизация на произведението, озаглавена „Ебенизър“, главната роля е поверена на Джони Деп?

Изборът на актьора несъмнено придава на филма допълнителен, съвсем съвременен смисъл.

През ноември 2020 г. Деп загуби дело за клевета във Великобритания срещу вестник „Сън“, който го беше нарекъл „мъж, който бие съпругата си“ във връзка с обвиненията на бившата му жена, актрисата Амбър Хърд.

Съдията постанови, че изданието е доказало, че публикуваните твърдения са „по същество верни“. Непосредствено след решението „Уорнър Брос“ отстрани Деп от поредицата „Фантастични животни“, създадена по света на Дж. К. Роулинг.

Скоро бракът между двамата актьори стана предмет на нова съдебна битка.

През 2022 г. Деп заведе дело срещу Хърд в Съединените щати, обвинявайки я в клевета заради авторски текст във „Вашингтон пост“, в който тя косвено го представяше като извършител на домашно насилие.

Този път съдебните заседатели се произнесоха в негова полза и приеха, че Хърд го е оклеветила.

Но силно отразяваният шестседмичен процес извади наяве подробности за бурните отношения между двамата, включително употребата на наркотични вещества.

Бившият им семеен терапевт, д-р Лоръл Андерсън, свидетелства, че в отношенията на двойката е имало онова, което тя определя като „взаимно насилие“.

Изглеждаше, че кариерата на Джони Деп е, по думите на Дикенс, мъртва като пирон в ковчег.

„Чувствам ли се бойкотиран от Холивуд? Е, човек трябва да няма пулс, за да не се чувства така“, заяви актьорът през 2023 г.

„Разбира се, когато те помолят да напуснеш филм заради обвинение, което представлява просто гласни и съгласни, носещи се във въздуха, наистина се чувстваш донякъде бойкотиран.“

Скандалната рекламна кампания на „Ебенизър“

Три години по-късно името на Деп отново стои над заглавието на семейна празнична продукция на голямо холивудско студио – „Парамаунт“.

В актьорския състав са още звезди като сър Иън Маккелън, Рупърт Гринт и Дейзи Ридли.

Ще бъде ли Джони Деп, подобно на разкаялия се Скрудж, отново приет с отворени обятия от публиката?

Изглежда, че създателите на филма разчитат именно на това.

Първият трейлър, публикуван в интернет през юли, превърна завръщането на Деп след годините на изолация в основната тема на рекламната кампания.

„Той ни даде Джак Спароу, Едуард Ножиците и Лудия шапкар“, гласят надписите.

„Този Ден на благодарността майсторът на чудаците се завръща.“

Самият Деп се появява за кратко в няколко интригуващи кадъра, преди около 30-ата секунда на трейлъра да направи гримаса към камерата и да промърмори:

„Хубаво е да се завърнеш.“

Морийн Райън, автор на книгата Burn It Down: Power, Complacency and a Call for Change in Hollywood („Изгори го: властта, самодоволството и призивът за промяна в Холивуд“), не изпитва особена празнична радост от тази реклама.

„Лично аз смятам, че превръщането на идеята за завръщането му в център на една жизнерадостна рекламна кампания е, меко казано, проява на лош вкус и отблъскващо решение“, казва тя пред BBC.

От „Парамаунт“ е поискан коментар.

Повечето реакции под трейлъра в YouTube обаче са значително по-ентусиазирани.

„Страхотно е да го видим отново. Непременно ще гледам филма още в първия ден“, гласи един от типичните коментари.

Съвсем различна позиция заема Емили Лоуфорд в списание „Ню Стейтсман“.

След появата на трейлъра тя публикува статия със заглавие:

„Джони Деп се завърна. Значи движението #MeToo наистина е мъртво“.

Морийн Райън обаче смята, че ситуацията е по-сложна.

„В Холивуд нещата обикновено се движат на цикли и това важи и за опитите на индустрията да се реформира“, казва тя.

„От време на време хората с власт в индустрията изразяват разкаяние за най-тежките ѝ прегрешения, говорят за промяна на културата, а понякога действително предприемат действия. Но точно сега вероятно сме в разгара на обратната реакция срещу налагането дори на умерени последици за постъпките на влиятелни личности.“

Защо почитателите му никога не го изоставиха

Поддръжниците на Деп, от друга страна, смятат, че самият той е бил несправедливо обвинен.

В интервю от 2025 г. актьорът заяви, че обвиненията на Хърд са го превърнали в „манекен за краш тестове на #MeToo“.

Освен че спечели американското дело, Деп имаше и друго предимство.

Години наред той беше изграждал образа си на рокендрол пират – свободолюбив, непокорен човек, който живее по собствените си правила.

Затова разпуснатият му начин на живот, разкрит по време на съдебните процеси, не се различаваше толкова драстично от публичния образ, който почитателите му вече познаваха.

Това е мнението на Марк Борковски, експерт по връзки с обществеността и автор на книгата The Fame Formula („Формулата на славата“).

Според него Деп отдавна притежава „много отчетлива индивидуалност и собствена марка“.

А съдебните решения невинаги определят дали една звезда ще запази мястото си на върха.

„Всъщност всичко зависи от това какво изпитва публиката към теб и как я караш да се чувства“, обяснява Борковски.

„До известна степен това е алхимия.“

Именно благодарение на тази алхимия Деп никога не беше напълно отхвърлен навсякъде.

Когато през 2023 г. говореше за това, че се чувства бойкотиран, актьорът се намираше на червения килим на кинофестивала в Кан.

Той участваше във френската историческа драма „Жан дю Бари“, в която изпълнява ролята на крал Луи XV.

През същата година режисира филма „Моди: Три дни на крилете на лудостта“.

Продължи да бъде и рекламно лице на парфюма Sauvage на Dior.

Кариерата на Амбър Хърд обаче пое по съвсем различен път.

През 2018 г. тя позираше редом с Джейсън Момоа на плаката на супергеройския хит „Аквамен“.

В продължението от 2023 г. „Аквамен и изгубеното кралство“ ролята ѝ беше значително по-малка.

Оттогава тя не се е появявала в друг филм.

Холивуд прощава, когато вижда пари

За Джони Деп възможността за голямо завръщане никога не е била напълно изключена.

„Холивуд е готов да прощава, когато вижда пари“, казва Борковски.

„Това е решаващото. Всичко се върти около парите.“

Той припомня, че по време на съдебните процеси почитателите на Деп го подкрепяха изключително активно – както в интернет, така и пред сградите на съдилищата.

Тази подкрепа подсказваше, че актьорът все още може да привлече публика в киносалоните.

Според Борковски новият филм „Ебенизър“ безспорно представлява крачка напред за Деп.

И то крачка, зад която стои цялостна стратегия.

Маската на Скрудж може да се окаже най-силният му коз

Карън Макнали, професор по американско кино, телевизия и културна история в Лондонския метрополитен университет и редактор на книгата Women in Hollywood's Dream Factory: Tales of Inequality, Abuse, and Resistance („Жените във фабриката за мечти на Холивуд: истории за неравенство, насилие и съпротива“), посочва още един важен фактор.

Макар трейлърът да поставя акцент върху завръщането на Деп, сложният грим и протезите, използвани за ролята, го правят почти неузнаваем.

На екрана той изглежда напълно различно от мъжа, чието лице съдебните художници рисуваха по време на процесите.

„Когато гледате филми с участието на хора, за които сте чели ужасни неща, винаги възниква вътрешен конфликт“, казва Макнали.

„Искам ли изобщо да гледам отново този човек? Трябва ли да го гледам?“

Но според нея става по-лесно, когато зрителят вижда пред себе си персонажа, вместо самия актьор с всичко, което носи неговата публична биография.

Така маската на Ебенизър Скрудж може да се окаже едно от най-ценните предимства на Деп.

„Мисля, че „Ебенизър“ ще му послужи добре и ще изпълни онова, което той иска да постигне с него“, казва Макнали.

Образът на Скрудж доминира и в публичните изяви около филма.

Прави впечатление, че интервютата с Деп и режисьора Тай Уест са сравнително малко.

За сметка на това актьорът се появи, облечен изцяло като Скрудж, на фестивала Comic-Con в Сан Диего през юли.

Миналата седмица той отново влезе в образа на своя герой по време на рекламно събитие в парка „Брайънт“ в Ню Йорк.