Още по-чудак: Джони Деп се завръща в Холивуд преобразен до неузнаваемост
Актьорът влиза в ролята на Ебенизър Скрудж в мрачна нова версия на „Коледна песен“
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Актьорът влиза в ролята на Ебенизър Скрудж в мрачна нова версия на „Коледна песен“
Знаменитият актьор ще продуцира нова адаптация на „Големите надежди“
Читателят, който печели адаптацията по едноименния роман на Чарлз Дикенс „Коледна песен" от играта на „Стандарт", www.standartnews.com и интернет мага...
Бургас. Световно известният английски класик Чарлз Дикенс няма да бъде удостоен със званието "Почетен гражданин на Бургас", решиха вчера общинските съ...