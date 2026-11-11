Голяма новина за Лили Иванова

Лили Иванова обяви датите и местата за националното си турне през 2027 година. Заедно с музикантите от Li Orchestra легендарната певица ще изнесе пет концерта в различни градове на страната.

Музикалната обиколка ще започне на 9 юли във Варна, където примата ще пее в Летния театър. На 22 юли тя ще зарадва публиката в Летния театър в Бургас, а на 30 юли ще излезе на сцената в Белоградчик като част от фестивала „Сцена на върховете“.

На 15 септември Лили Иванова ще изнесе концерт в Античния театър в Пловдив, а големият финал на турнето ще бъде на 11 декември в зала 1 на НДК в София.

Междувременно Лили Иванова продължава националното си турне за 2026 година, което включва 13 града. Последният концерт от тазгодишната обиколка е предвиден за 23 ноември в Ямбол.

С новите пет дати примата отново дава заявка за незабравими музикални вечери и срещи с публиката, която продължава да я подкрепя вече десетилетия.