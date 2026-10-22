Свършиха парите за Лили Иванова

Продуцентът Андрей Арнаудов съобщи лоша новина за феновете на Лили Иванова. Той обяви, че двамата с Иван Христов не можели да намерят пари, за да продължат снимките на продукцията, посветена на примата на българската естрада.

В социалните мрежи Андрей разкри: "Много ни питат: "Ама защо толкова рядко излизат такива филми като за Гунди, по-често го правете". Щеше да има обаче повече подобни филми за почти 40-годишен период, а нямаше "Гунди" да е единственият, ако малко по-лесно се събира бюджет.

Тогава беше по-лесно да го съберем, но при сегашните стойности и инфлация събирането на бюджет за филм за Лили Иванова е сизифовски труд.

Направо ходене по мъките! Много трудно се намират партньори и спонсори за такъв проект, защото той не е евтин като повечето филми, които се снимат у нас".

Официалната работа по пълнометражния филмов проект започна на 24 април, което е и рожденият ден на българската певица. Филмът беше планиран като съвместна продукция между Фондация “Лили Иванова” и продуцентската компания на Иван Христов и Андрей Арнаудов “Междинна Станция”, която те създадоха в началото на своята телевизионна кариера.

Сценарият на лентата е дело на Емил Бонев, автор на сценария и на “Гунди: Легенда за любовта”. Режисьор на продукцията е Яна Титова, известна с двата си филма “Доза щастие” и “Диада”, които пожънаха услехи както в боксофиса, така и сред кинокритиците и зрителите.

Лентата трябва да проследи всички ключови периоди от кариерата и личния живот на Лили Иванова, включително и продължаващата ѝ до днешни дни безпрецедентна концертна дейност. Кога и как ще продължат снимките обаче, остава неизвестно.

Премиерата на филма е планирана 2027 г.