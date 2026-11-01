Разкриха диетата на Лили Иванова и ужасът, който я мъчи

Не ни се вярва, но е истина: Лили Иванова вече не набляга на меда в специалната си диета, с която десетилетия наред поддържаше фигурата си на тийнейджърка, научи ексклузивно "България Днес". Примата на родната естрада вече предпочита да си набавя сладост за тялото и душата чрез плодова захар.

Според всенародната любимка всички плодове са подходящи за тази цел.

"Но не и бананите", смята Лили.

Причината?

"Много са калорични", предупреждава певица №1 на България.

Лили е изключила напълно от менюто си, научи още България Днес", и месото, дори телешкия суджук, от който си похапваше по някое тънко резенче веднъж на два месеца. Не слага в уста и тестени изделия.

Изпълнителката на "Ветрове" е вегетарианка с перспектива да премине и в отбора на веганите, но засега изчаква на "резервната скамейка". Колебаенето й между двата хранителни режима се дължи както на известния факт, че естрадната легенда трепери над основния си работен инструмент - гласните струни, които се отпускат от системно недохранване, започват да се трият една в друга, да образуват възли и да издават дрезгави звуци с често спадане на гласа, така и на едно обстоятелство, за което обаче знаят само хората от най-близкото й обкръжение. И то е, че поп иконата обожава яйцата - абсолютно забранени за веганите, но не и за вегетарианците.

Освен това, като стигнала до музикалния Олимп със съветите и заветите на някогашните БГ светила на фониатрията, Лили прекрасно знае, че едно сурово яйце е най-ефикасната "смазка" за гласните струни и гърлото. А и чрез тях си набавя толкова насъщните за организма белтъчини, след като не кусва месо, месни продукти, а само, и то много рядко - силно обезмаслен йогурт.

Топпевицата довери, че преди 20-ина години спряла само за два-три месеца яйцата и "много се изнервила".

"Направих го заради птичия грип", пояснява Иванова.

От години Лили не използва и никаква сол, разказват нейни колеги. Марта Вачкова например не крие, че по време на една вечеря с примата останала много разочарована от ефектните на външен вид, но напълно безсолни специалитети, които им поднесли заради естрадната звезда.

"Лили е страхотна, но така може да се храни само тя!", подчертава щерката на Григор Вачков.

Но дори и когато масата пред изпълнителката на "Панаири" е отрупана с изискани гозби "просто така" или по повод на някое празнично събитие, алкохолът няма никакъв достъп. Както и цигарите, от които Лили изпитва почти панически ужас заради пагубното им действие върху дишането, без което всеки певец е загубен, гласните струни, кожата на лицето и зъбите.