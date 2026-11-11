Сериали за 60 секунди превземат България

Сериалите вече ще могат да се гледат и на малки порции – в епизоди от по 60 до 90 секунди, създадени специално за мобилни телефони. Новата стрийминг платформа shooshka.tv навлиза на българския пазар на 18 ноември с формат, който набира все по-голяма популярност по света – микродрамите.

Платформата е първата регионална услуга, насочена към вертикално видео съдържание с цялостен сюжет, герои и развитие на историята. За разлика от кратките клипове в социалните мрежи, всеки епизод е част от последователен разказ, а продължителността му позволява да бъде гледан дори в кратка пауза през деня.

Стартът ще бъде даден с премиерата на оригиналния сериал „Любов във низходяща траектория“, чиито първи епизоди ще бъдат достъпни безплатно. Продукцията включва 40 серии и съчетава романтична драма, трилър и черен хумор.

Сюжетът проследява студентката Ники, изиграна от Анджела Релич, и нейната приятелка Зоза (Надя Прочкович). Отношенията между двете се усложняват, когато в живота им се появява младият баскетболист Стоян (Лука Балаж), който мечтае за кариера в НБА.

Зад проекта стоят Душан Младенович и софтуерният разработчик Йовица Зарич. Според Младенович новият формат отговаря на промяната в навиците на зрителите, които прекарват средно около 90 минути дневно в гледане на кратки видеа.

Амбицията на създателите е да предложат европейска алтернатива на популярните азиатски платформи за микродрами, като поставят акцент върху местните истории и съдържанието на роден език.

Вертикалният формат поставя и нови изисквания пред актьорите и режисьорите. Камерата е много по-близо до лицата на изпълнителите, а всяка мимика и движение се забелязват. Режисьор на първата продукция е Сара Маркович, сценарист – Петър Петрович, а оператор – Лука Миличевич.

В началото на декември се очаква да бъдат пуснати и официалните приложения на платформата за App Store и Google Play. Още от старта услугата ще бъде достъпна в осем държави от региона, сред които и България.

От началото на 2027 г. каталогът ще се разшири с вертикални документални поредици, комедии и стендъп изпълнения. Плановете са платформата да навлезе на още пазари в Източна Европа през следващата година, а до 2028 г. да разшири присъствието си в останалата част на континента.