Българите полудяха по новите коли, електричките излетяха с 86%
Близо 5000 автомобила месечно влизат по пътищата, а април донесе невиждан бум на пазара
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Близо 5000 автомобила месечно влизат по пътищата, а април донесе невиждан бум на пазара
Министърът обяви преговори с авиокомпании, след като пазарът се срина от около 700 000 гости преди пандемията до малко над 300 000 тази година
Очаква се поръчките да започнат през октомври
Като резултат от драстичното поевтиняване на петрола на световните пазари.
Uber спира услугата си на българския пазар. Върховният административен съд потвърди решението на Комисията за защита на конкуренцията за спиране на ус...