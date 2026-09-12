Всичко за Български Пазар

Следете всички новини, анализи и коментари за Български Пазар. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Бизнес Политика Любопитно
Uber спира да работи в България

Uber спира да работи в България

Uber спира услугата си на българския пазар. Върховният административен съд потвърди решението на Комисията за защита на конкуренцията за спиране на ус...

05 октомври | 20:19
0 коментара
12227