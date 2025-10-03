Китайска автомобилна марка навлиза в българския пазар

Още една автомобилна марка от Китай ще стъпи на българския пазар. Това е дъщерното дружество на автомобилната група Geely - Zeekr, което разширява присъствието си в Европа, съобщава съобщава Electrive.

Производителя на електрически автомобили сега се насочва към Югоизточна Европа, след като преди това фокусът ѝ беше предимно върху Централна Европа и Скандинавския полуостров. Към момента моделите на Zeekr се предлагат в Нидерландия, Белгия, Швейцария, Швеция, Дания и Норвегия.

Навлизането на марката на Стария континент започна още през 2023 година, когато беше обявен и дебютът в Германия. Две години по-късно обаче плановете на Zeekr на най-големия европейски пазар все още не са финализирани.

Сега обаче Zeekr предприема решителни действия за навлизане в Югоизточна Европа. Компанията продава електрически автомобили в Гърция от лятото. Сега тя добавя пазарите в Румъния, Словения, Хърватия и България.

Очаква се поръчките да започнат през октомври, като първите автомобили ще бъдат доставени до края на годината, пише "Аутомедия".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com