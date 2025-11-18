Край! Легендарна кола отиде в историята

Легендарният Форд "Фокус", един от най-култовите модели в Европа, отиде в историята.

В продължение на 27 години от модела са произведени 12 млн бройки, което го превърна в един от най-успешните в историята на марката. Преходът към електрически превозни средства обаче направи невъзможно по-нататъшното му съществуване, като спирането на производството беше обявено още през 2002, а сега вече е факт.

Вакантното място в моделната гама на марката е запълнено от електрическите Explorer и Capri - и двата построени на платформата MEB на Volkswagen. Заводът в Саарлуис, където Focus се сглобяваше в продължение на много години, също е затворен. Компанията така и не успя да намери купувач за фабриката в Германия, като призна, че няма планове да произвежда нови модели там. Това поставя под въпрос бъдещето на завода, който в продължение на много години оставаше важна връзка в европейската автомобилна индустрия, пише "Атуомедия".

Спадът в популярността на традиционните модели значително навреди на позициите на марката. Между 2015 и 2024 Ford падна от респектиращо второ на дванадесето място в европейската класация за продажби. За да възстанови предишния импулс, ръководството смени своя европейски топ-мениджър и сега Джим Баумбик сега ръководи подразделението. Неговата задача е да създаде подходяща гама, която ще привлече нови клиенти.

Компанията планира да запълни празнината, оставена от напускането на Focus, с нов кросоувър през 2027. Предвижда се той да допълни, а не да замени Kuga, като ще се предлага в две версии – хибридна и изцяло електрическа.

