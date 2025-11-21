Урсула излезе с позиция за Украйна

Лидери от ЕС ще се срещнат утре в кулоарите на срещата на Г-20 в Йоханесбург, за да обсъдят ситуацията в Украйна, заявиха днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антониу Коща, цитирани от Ройтерс.

"Разговаряхме с президента Зеленски. Обсъдихме сегашната ситуация и ясно заявяваме, че нищо не бива да бъде решавано за Украйна без Украйна", заявиха Коща и Фон дер Лайен в социалната мрежа X.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е информирал Европейската комисия и председателя на Европейския съвет за мирния план на американския президент Доналд Тръмп за Украйна.

"Съгласихме се, че заедно с Америка и Европа ще работим на ниво съветници, така че пътят към мира да стане наистина приложим," добави Зеленски, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски след телефонен разговор с вицепрезидента на САЩ Дж. Д. Ванс и американският министър на армията Даниел Дрискол, който е на посещение в Украйна.

"Успяхме да обсъдим много детайли от предложението на американската страна за край на войната и се опитваме да направим по-нататъшния път достоен и наистина ефективен за постигане на траен мир", написа в социалните мрежи Зеленски.

Той добави, че е благодарен за "вниманието и готовността да работят заедно с нас и партньорите."

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com