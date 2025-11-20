Бизнес

Заслужават си покупката: Експертите препоръчаха 4 отлични автомобила
Снимка: Freepik
20 ное 25 | 13:54
852
Достъпните и практични автомобили са популярен вариант за купувачите, които търсят просторен семеен автомобил. На този фон големите кросоувъри набират популярност. Експертите обаче са съставили по-разнообразен списък. Кросоувърите често са семеен избор, но Autocar е идентифицирал различни автомобили с максимална практичност в няколко сегмента. Всеки от тях предлага седем места. Тези модели са много просторни и следователно удобни. Всеки модел в този списък може да побере голямо семейство или група приятели.

Най-практичните бюджетни автомобили за 2025 г.:

Дачия Джогър;

Хюндай Санта Фе;

Фолксваген Тайрон;

Ситроен Берлинго.

