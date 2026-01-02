Ето ги най-продаваните коли на пазара

От януари до ноември в Европейския съюз са регистрирани 9 860 092 нови леки автомобила. Пазарът остава ключов индикатор за европейската икономика, демонстрирайки както стабилността на отделните марки, така и преразпределението на търсенето между производителите.

Volkswagen остава безспорният лидер на пазара. Над 1,12 милиона автомобила от тази марка са продадени в ЕС през първите 11 месеца, което е с 4,7% повече на годишна база. Това потвърждава силната позиция на компанията на масовия пазар и високата лоялност на европейските потребители.

Toyota и Skoda също са в челната тройка на най-популярните марки. Тенденциите в продажбите им обаче се различават значително: първата показва силен растеж, докато втората е регистрирала спад.

Топ 10 марки нови леки автомобили в ЕС за периода януари-ноември:

1. Volkswagen – 1 120 050 автомобила, което е увеличение с 4,7%.

3. Skoda – 664 142 автомобила, ръст от 10%.

4. Renault – 604 236 автомобила, ръст от 6,9%.

5. BMW – 586 959 автомобила, ръст от 4%.

6. Mercedes-Benz – 510 810 автомобила, ръст от 1,4%.

7. Dacia – 510 322 автомобила, ръст от 5,2%.

8. Peugeot – 509 407 автомобила, спад от 2,8%.

9. Audi – 476 204 автомобила, лек спад от 0,1%.

10. Hyundai – 382 582 автомобила, спад от 1,6%.

Статистиката показва, че европейският пазар постепенно се възстановява, макар и неравномерно. Марките с широка моделна гама и силни позиции в бюджетния и средния сегмент демонстрират най-добри резултати.

В същото време някои производители са изправени пред намаляващо търсене на фона на засилената конкуренция, променящите се приоритети на потребителите и въздействието на електрификацията на автопарка.

