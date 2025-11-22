Една кола позлатява наше село. Нов завод

Селото Баховица край Ловеч отново е на картата на голямата индустрия. Китайската автомобилна компания Great Wall Motor (GWM) е на крачка от това да възобнови производството на автомобили в България, а моделът, който вероятно ще слезе първи от линията, е новата Ora 5 – модерна и гъвкава платформа, предлагана във версии с електрическо, хибридно и бензиново задвижване.
Връщане към голямата игра
Преговорите между GWM и българския партньор — Българска автомобилна индустрия — са в напреднала фаза и се очаква съвсем скоро да бъдат финализирани. Макар договорът все още да не е официално подписан, и двете страни са практически готови за рестарт.
Заводът в Баховица е напълно оборудван. Преди десетилетие там се сглобяваха моделите Voleex, Haval и пикапът Steed. Въпреки че производството бе прекратено, базата остана функционална и поддържана – дори наскоро бяха дооборудвани над сто пикапа Poer за нуждите на енергиен сектор.
Работната сила в региона също е налична. През последните години няколко заводи на автомобилни доставчици бяха закрити, включително и голямото предприятие за кабели в Плевен, оставило без работа около 1300 души. За мнозина от тях новият проект в Баховица би бил възможност за бързо връщане в сектора.
Новата Ora 5 – кросоувър, хечбек и дори комби
Ora 5 е ключовият модел, с който GWM планира да поднови европейската си експанзия. Моделът е изграден върху нова модулна платформа, позволяваща различни типове задвижване и каросерии.
За Европа той ще бъде предлаган като:
електромобил,
плъг-ин хибрид,
пълен хибрид (HEV),
класически бензинов модел.
Първоначалната версия е SUV, но към гамата ще бъдат добавени и хечбек през 2026 г., както и комби модел през 2027 г. Това прави Ora 5 изключително универсален автомобил, който може да се адаптира към различните пазарни изисквания.
Защо България?
Новото производство поставя България в стратегически център на европейските планове на GWM. Заводът в Баховица предлага:
ниски разходи,
готова инфраструктура,
географско предимство за снабдяване на целия континент,
възможност за сглобяване на електромобили в рамките на ЕС, което намалява транспортните разходи и потенциалните мита върху китайските електрически автомобили.
Компанията планира да въведе поне седем нови модела в Европа до средата на следващата година, а наличието на европейска производствена база е ключов елемент от тази стратегия.
Икономически ефект за селото и региона
Завръщането на автомобилното производство ще даде мощен импулс на целия регион:
нови работни места – както за специалисти, така и за оператори на производствена линия,
повече бизнес за местни доставчици,
по-добър социално-икономически климат за Ловеч и околните общини,
стимул за професионални гимназии и техническо обучение в района.
Баховица, малко село с дългогодишни амбиции да бъде индустриален център, може да се превърне в национален пример за това как модерна фабрика променя облика на цяла общност.
Предизвикателствата
Разбира се, не липсват и предизвикателства:
намирането и обучението на достатъчно квалифициран персонал,
адаптирането на завода към изискванията на новите електрически системи,
стабилността на европейския пазар на електромобили в условия на силна конкуренция.
Въпреки това, перспективите остават отлични — особено ако GWM изпълни плановете си за масирано присъствие в Европа.
Заводът, който може да „позлати“ Баховица
Ако производството на Ora 5 стартира по план през 2026 г., Баховица ще се превърне в едно от най-важните автомобилни звена на Балканите. За хората в селото това ще означава стабилни работни места и икономически разцвет.
За България — шанс да възроди автомобилостроенето на съвременно ниво.
И за Европа — още един производствен център за ново поколение хибридни и електрически автомобили.
Една кола може наистина да позлати едно българско село.
