Една кола позлатява наше село. Нов завод

Селото Баховица край Ловеч отново е на картата на голямата индустрия. Китайската автомобилна компания Great Wall Motor (GWM) е на крачка от това да възобнови производството на автомобили в България, а моделът, който вероятно ще слезе първи от линията, е новата Ora 5 – модерна и гъвкава платформа, предлагана във версии с електрическо, хибридно и бензиново задвижване.

Връщане към голямата игра

Преговорите между GWM и българския партньор — Българска автомобилна индустрия — са в напреднала фаза и се очаква съвсем скоро да бъдат финализирани. Макар договорът все още да не е официално подписан, и двете страни са практически готови за рестарт.

Заводът в Баховица е напълно оборудван. Преди десетилетие там се сглобяваха моделите Voleex, Haval и пикапът Steed. Въпреки че производството бе прекратено, базата остана функционална и поддържана – дори наскоро бяха дооборудвани над сто пикапа Poer за нуждите на енергиен сектор.

Работната сила в региона също е налична. През последните години няколко заводи на автомобилни доставчици бяха закрити, включително и голямото предприятие за кабели в Плевен, оставило без работа около 1300 души. За мнозина от тях новият проект в Баховица би бил възможност за бързо връщане в сектора.

Новата Ora 5 – кросоувър, хечбек и дори комби

Ora 5 е ключовият модел, с който GWM планира да поднови европейската си експанзия. Моделът е изграден върху нова модулна платформа, позволяваща различни типове задвижване и каросерии.

За Европа той ще бъде предлаган като:

електромобил,

плъг-ин хибрид,

пълен хибрид (HEV),

класически бензинов модел.

Първоначалната версия е SUV, но към гамата ще бъдат добавени и хечбек през 2026 г., както и комби модел през 2027 г. Това прави Ora 5 изключително универсален автомобил, който може да се адаптира към различните пазарни изисквания.

Защо България?

Новото производство поставя България в стратегически център на европейските планове на GWM. Заводът в Баховица предлага:

ниски разходи,

готова инфраструктура,

географско предимство за снабдяване на целия континент,

възможност за сглобяване на електромобили в рамките на ЕС, което намалява транспортните разходи и потенциалните мита върху китайските електрически автомобили.

Компанията планира да въведе поне седем нови модела в Европа до средата на следващата година, а наличието на европейска производствена база е ключов елемент от тази стратегия.

Икономически ефект за селото и региона

Завръщането на автомобилното производство ще даде мощен импулс на целия регион:

нови работни места – както за специалисти, така и за оператори на производствена линия,

повече бизнес за местни доставчици,

по-добър социално-икономически климат за Ловеч и околните общини,

стимул за професионални гимназии и техническо обучение в района.

Баховица, малко село с дългогодишни амбиции да бъде индустриален център, може да се превърне в национален пример за това как модерна фабрика променя облика на цяла общност.

Предизвикателствата

Разбира се, не липсват и предизвикателства:

намирането и обучението на достатъчно квалифициран персонал,

адаптирането на завода към изискванията на новите електрически системи,

стабилността на европейския пазар на електромобили в условия на силна конкуренция.

Въпреки това, перспективите остават отлични — особено ако GWM изпълни плановете си за масирано присъствие в Европа.

Заводът, който може да „позлати“ Баховица

Ако производството на Ora 5 стартира по план през 2026 г., Баховица ще се превърне в едно от най-важните автомобилни звена на Балканите. За хората в селото това ще означава стабилни работни места и икономически разцвет.

За България — шанс да възроди автомобилостроенето на съвременно ниво.

И за Европа — още един производствен център за ново поколение хибридни и електрически автомобили.

Една кола може наистина да позлати едно българско село.

