10-те най-скъпи коли в света

Някои коли изглежда са създадени не за пътя, а за музеи или частни колекции. Цената им отива в небесата и собствениците ги възприемат не толкова като средство за придвижване, а като произведение на изкуството на колела.

Съставиха списък на десетте най-скъпи автомобила в света - от ултрамодерни хиперколи до лимитирани версии на класически модели.

Aston Martin Valkyrie - 3 милиона долара

Хибрид с технологии от Формула 1 и 1 155 к.с. Максимална скорост - 320 км / ч. Произведени са 150 екземпляра, всяко сглобено на ръка.

Lykan HyperSport – 3.4 милиона долара

Суперавтомобил от ОАЕ, който стана известен след излизането си във филма "Бързи и яростни". Под капака има 3,7-литров туин-турбо двигател със 780 к.с., скорост до 395 км/ч. Построени са само 10 автомобила, девет са счупени на снимачната площадка.

Lamborghini Veneno – 4,5 милиона долара

Рядък суперавтомобил, създаден за 50-годишнината на марката. Оборудван с атмосферен V12 със 750 к.с., той ускорява до 100 км/ч за 2,8 секунди. Произведени са общо четири автомобила, една е оставена за музея. На търговете цената надхвърли 8 милиона долара.

Bugatti Divo – 5 милиона долара

Хиперавтомобил с двигател W16 и мощност 1479 к.с. Пуснат в лимитирана серия от 40 единици. Всички автомобили бяха разпродадени веднага след обявяването, а на вторичния пазар цената им достигна 10 милиона долара.

Pagani Imola Roadster – 6 милиона долара

Отворена версия на Imola 2023 с 6-литров V12 AMG с 850 к.с. и тираж от само 8 екземпляра. Максималната скорост е 350 км/ч.

Pagani Huayra Codalunga – 7.4 милиона долара

Каросерията е удължена с 360 мм, двигателят е V12 AMG битурбо с 840 к.с. Произведени са само 5 автомобила, всички са продадени преди премиерата.

Bugatti Centodieci - 10 милиона долара

Лимитирана серия от 10 броя, посветена на емблематичния EB110. Оборудван е с двигател W16 с мощност 1600 к.с. Ускорението до 100 км/ч е 2,4 секунди, максималната скорост е 380 км/ч.

Pagani Zonda HP Barchetta – 15 милиона долара

Рядка версия на емблематичната Zonda, създадена през 2017 г. в размер само на три броя. Двигателят е V12 с обем 7,3 литра за 800 к.с., скорост до 355 км / ч.

Опашка на лодка Rolls-Royce – 28 милиона долара

Ултра ексклузивен кабриолет в стила на яхта. Има само три машини, всяка със собствена конфигурация. Основният акцент е уникалното отделение за пикник със съдове и мебели.

Rolls-Royce La Rose Noire Droptail – 32 милиона долара

Най-скъпата кола в света в края на 2024 г. Огромен кабриолет, създаден само в четири копия. Дизайнът е вдъхновен от розата Black Baccara, в декорацията са използвани рядък фурнир и злато.

