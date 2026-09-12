10-те най-скъпи коли в света
Те са като произведение на изкуството на колела.
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Те са като произведение на изкуството на колела.
Продават предвоенния модел на търг за рекордните $9,5 млн.
$1,8 млн. ви трябват, ако искате да си купите автомобил, който вдига 375 км/ч. Това е цената на Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, който ускорява до...
43,7 млн. долара е струвала най-скъпо продадената на търг кола. Цената е платена на аукцион за Bugatti Type 57SC Atlantic, произвеждано от 1936 г. до...